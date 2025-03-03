Ünlü şarkıcıyla gündeme geldi: Sessiz kalp krizi nedir, işte en önemli belirtileri

'Hiç kimse kalp krizinin herhangi bir belirtisini fark etmedi'





Ford dahil hiç kimse kalp krizinin herhangi bir belirtisini fark etmemişti. Ford, turnesinden önce sağlık kontrolünden geçmiş ve herhangi bir soruna rastlanmamıştı. Son zamanlarda kilo verdiğini belirten Ford, iyi durumda olduğunu düşünüyordu. Grup arkadaşları o geceyi turlarının en iyi gösterilerinden biri olarak hatırlıyor ve Ford'un sahnede çok iyi bir performans sergilediğini belirtmişti. Kriz sonrası komadan sonra uyanan Ford ise hiçbir şey hatırlamadığını belirtiyor.