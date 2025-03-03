Ünlü şarkıcıyla gündeme geldi: Sessiz kalp krizi nedir, işte en önemli belirtileri

ABD'li ünlü sanatçı Colt Ford'un, bir mekanda sahne aldıktan sonra fenalaşmasıyla birlikte ortaya çıkan sessiz kalp krizi yeniden gündem oldu. Günlerce komada kalan ve yeniden sağlığına ulaşmak için çaba sarf eden ABD'li müzisyen geçirdiği süreci "Daha önce hiç böyle bir şey yaşamamıştım' diyerek anlattı. İşte ABD'li şarkıcıyla gündeme gelen sessiz kalp krizi ve en önemli belirtileri...
ABD'li müzisyen Colt Ford'un Arizona'dak konseri sonrası bayılmasıyla birlikte ortaya çıkan 'sessiz kalp krizi' yeniden gündem oldu.
Ford'un müzisyen arkadaşları, Ford'u yerde bulduktan sonra ilk yardım müdahalesi yaptıklarını ve kalp masajına başladıklarını ifade etti. İlk müdahale ekipleri onu bölgedeki bir hastaneye götürdü ve burada 10 saat süren bir ameliyat geçirdi. Colt'un kalbi durdu ve tekrar atması için müdahale edildi. Doktorlar, gösteriden sonra tur otobüsüne döndüğünü ve bayıldığı anları hatırlamayan Colt Ford'un 'sessiz kalp krizi' geçirdiğini açıklamıştı.
Ameliyattan sonra sekiz gün boyunca tıbbi olarak komada tutuldu. Colt'un kalbi o kadar zarar görüştü ki kalbe ve akciğerlere yardımcı olan bir makine desteği olan ECMO'ya alındı.
'Hiç kimse kalp krizinin herhangi bir belirtisini fark etmedi'
Ford dahil hiç kimse kalp krizinin herhangi bir belirtisini fark etmemişti. Ford, turnesinden önce sağlık kontrolünden geçmiş ve herhangi bir soruna rastlanmamıştı. Son zamanlarda kilo verdiğini belirten Ford, iyi durumda olduğunu düşünüyordu. Grup arkadaşları o geceyi turlarının en iyi gösterilerinden biri olarak hatırlıyor ve Ford'un sahnede çok iyi bir performans sergilediğini belirtmişti. Kriz sonrası komadan sonra uyanan Ford ise hiçbir şey hatırlamadığını belirtiyor.
Kimler risk altında
Sessiz kalp krizinin düşünülenden daha yaygın olduğunu belirten uzmanlar, bazı kişilerin "sessiz kalp krizlerine" daha yatkın olduğunu belirtiyor. Bunlar arasında yüksek kan şekerinden kaynaklanan sinir hasarı olan diyabet hastaları da olabileceğini belirten doktorlar, sinirlerin beyini kalpteki sorunlar hakkında uyarmadığını ifade ediyor. Yüksek ağrı toleransı olan kişiler de sessiz kalp krizi geçirdiğini fark etmeyebilir.
Sessiz kalp krizinin belirtileri neler?
Sessiz kalp krizinde en önemli belirtilerden bir tanesi ise normalde birini nefessiz bırakmayan aktivitelerden sonra nefes darlığı çekilmesi olduğu vurgulanıyor. Kalp krizi veya kardiyak atak geçiren çoğu kişi göğüste sıkışma veya basınç gibi şeyler yaşar. Daha alışılmadık semptomlar arasında boyun ve çenede veya omuzda ağrı olabilir. Kadınların bu tür semptomları yaşama olasılığı daha yüksek olabilir.
Sessiz kalp krizinin belirtileri arasında, mide yanması, mide ekşimesi, soğuk basmaları, terleme hali, nefes alamama şikayetleri, nefes darlığı, nedeni bilinmeyen bitkinlik ve yorgunluk hali, can sıkıntısı ve bunalım hali bulunuyor.
'Daha önce hiç böyle bir şey yaşamamıştım'
Colt Ford yaşadıklarından sonra "Daha önce hiç böyle bir şey yaşamamıştım. Hepimizin sakatlıkları olmuştur. Bir atlet ve müzisyen olarak, bir şeylerin üstesinden gelmeyi, acının üstesinden gelmeyi öğreniyorsunuz. Böbrek taşıyla konserler verdim. Bu çok farklı bir şey." ifadelerini kullandı.