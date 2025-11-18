Uzmanından uyarı: Gıda zehirlenmesinde kritik süreye dikkat!

Gıda zehirlenmesine dair bir belirti görüldüğünde ihmal edilmemesi, beklenmemesi ve hemen bir sağlık kuruluşuna başvurulması gerektiğini vurgulayan Gürbüz, şöyle konuştu:

"Gıda zehirlenmesine neden olan mikroorganizmanın özelliğine göre hafif mide bulantısı, baş ağrısından başlayarak ölüme kadar gidebilecek sonuçlara neden olabilmekte. Bazı mikroorganizmalardan kaynaklanan gıda zehirlenmeleri kısa sürede iyileşmeyle sonuçlanırken, bazı patojen mikroorganizmaların ürettiği toksinler ne yazık ki ölümlere dahi sebebiyet verebilmekte. Ateş, baş ağrısı, mide bulantısı, kanlı ishal, zaman zaman kramplar gibi olgularla karşılaşabiliriz. Eğer bu ve buna benzer belirtiler 24 saati aşmışsa çok ciddi bir gıda zehirlenmesiyle karşı karşıyayız demektir. Dolayısıyla mutlaka erkenden hastaneye gitmek gerekir. Erken müdahale çok önemlidir."