10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ile ilgili vatandaşlar arama motorlarında araştırmalar yapıyor. Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıl dönümü olan 10 Kasım her sene büyük bir saygı ile anılıyor. Peki 10 Kasım resmi tatil mi? 10 Kasım Pazar günü iş yerleri açık mı, kapalı mı olacak? 10 Kasım resmi tatil mi 2025, özel sektör ve kamu kurumları çalışıyor mu?

10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü yaklaşırken öğrenciler ve çalışanlar "10 Kasım resmi tatil mi?" sorusuna yanıt arıyor. 10 Kasım 2025 Pazartesi günü okullar, üniversiteler ve iş yerleri tatil olacak mı? İşte resmi tatil detayı...

10 KASIM RESMİ TATİL Mİ? 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü resmi tatiller arasında yer almıyor. Dolayısı ile kamu kurumları ve özel sektör mesai başında olacak. Saat 09:05'te tüm Türkiye saygı duruşuna geçecek ve ardından tören yapılacak.



Ancak 2025-2026 Eğitim Öğretim yılı takvimine gör ilk ara tatili 10-14 Kasım 2025 tarihlerinde uygulanacak.

Buna göre, ara tatil nedeni ile ilkokul, ortaokul, lise öğrencileri 10 Kasım Pazartesi günü itibari ile tatilde olacak. Üniversiteler akademik takvimine devam edecek.



10 KASIM'DA ÜNİVERSİTELER TATİL Mİ?

10 Kasım'da ilk ara tatil olan kasım tatili başlangıcı nedeniyle okullar tatil olacak. Ancak üniversitelerde ara tatil uygulanmıyor.