11. YARGI PAKETİ SON DAKİKA AÇIKLAMALAR: 11. Yargı Paketi Meclis'e sunuldu mu, Genel af, infaz düzenlemesi düzenleme kapsamında mı?

12. YARGI PAKETİ YOLDA!

12. Yargı Paketi'nin ise hukuk davalarıyla ilgili olacağını belirten Bakan Tunç, "41 maddelik 12. Yargı Paketi'nin taslağını Meclis grubumuza arz ettik. Ondan sonra 13 gelecek. Yargı reformu süreklidir, ihtiyaçlar geliştikçe, talepler geldikçe biz mevzuatımızı iyileştirmek noktasında Meclisimize her türlü desteği vermeye devam edeceğiz." diye konuştu.

11. Yargı Paketi'nin ceza mevzuatıyla, 12. Yargı Paketi'nin ise hukuk mevzuatıyla ilgili olduğunu belirten Bakan Tunç, trafik güvenliğine ilişkin bazı düzenlemelerin 10. Yargı Paketi'nde yer aldığını kaydetti.

GENEL AF VAR MI, AF ÇIKACAK MI?

Geçtiğimiz aylarda sorulan genel af olup olmayacağına ilişkin soru üzerine Tunç, "Af anlamına gelebilecek herhangi bir çalışma söz konusu değil." yanıtını verdi.