11. YARGI PAKETİ SON DAKİKA AÇIKLAMALAR: İnfaz düzenlemesi 11. yargı paketi çıktı mı, Meclis'e sunuldu mu? Genel af sonrası...

Kamuoyunun uzun süredir merakla beklediği infaz düzenlemesiyle ilgili yeni gelişmeler gündeme geldi. 11. Yargı Paketi’nin Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) sunulup sunulmadığı araştırılıyor. Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan düzenlemenin, ceza infaz sistemi, denetimli serbestlik ve tutukluluk süreleri gibi kritik başlıklarda önemli değişiklikler içermesi bekleniyor.

1 /5 İnfaz düzenlemesiyle ilgili bekleyiş devam ediyor. 11. Yargı Paketi’nin Meclis’e gelip gelmediği yönünde aramalar artarken, yeni düzenlemenin ceza infaz sisteminde köklü değişiklikler getirmesi öngörülüyor. Peki, 2025 infaz düzenlemesi çıktı mı, TBMM’ye sunuldu mu?

2 /5 11. YARGI PAKETİ ÇIKTI MI, TBMM'YE SUNULDU MU? 11. Yargı Paketi'ne dair açıklamada bulunan AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Adalet Bakanlığıyla konuya ilişkin çalışmaların devam ettiğini ifade etti. 11. YARGI PAKETİ NE ZAMAN ÇIKACAK? 11. yargı Paketi'ne ilişkin konuşan Güler, "Önümüzdeki haftalarda da bunu tamamlamak suretiyle Meclis Başkanlığımıza sunmuş olacağız." ifadelerini kullandı. BAKAN TUNÇ'TAN 11. YARGI PAKETİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 11. yargı paketi ile ilgili çalışma taslağını milletvekillerine gönderdiklerini belirterek, "Orada, bizim çalışmalarımızda 3 önemli husus öne çıkıyor. Birincisi toplumsal huzur ve barışı bozmaya yönelik suçlarda alınabilecek tedbirler." ifadelerini kullandı.

3 /5 11. YARGI PAKETİNDE İNFAZ DÜZENLEMESİ BULUNUYOR MU? Bakan Tunç meskun mahalde silah atma, trafikte yol kesme, bilişim suçlarının önlenmesi, sanal bahis ve kumar, çocukların suçtan korunması gibi önemli düzenlemelerin 11. yargı paketinde yer aldığını açıklamıştı.

4 /5 12. YARGI PAKETİNİN TASLAĞI MECLİS GRUBUNA ARZ EDİLDİ! Bakan Tunç, 12. yargı paketinin ise hukuk davalarıyla ilgili olacağını belirtti: "41 maddelik 12. Yargı Paketi'nin taslağını Meclis grubumuza arz ettik. Ondan sonra 13 gelecek. Yargı reformu süreklidir, ihtiyaçlar geliştikçe, talepler geldikçe biz mevzuatımızı iyileştirmek noktasında Meclisimize her türlü desteği vermeye devam edeceğiz."