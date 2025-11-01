11. YARGI PAKETİ SON DAKİKA AÇIKLAMALAR: İnfaz düzenlemesi 11. yargı paketi çıktı mı, TBMM'ye geldi mi?

İnfaz düzenlemesiyle ilgili hazırlanan 11. Yargı Paketi, kamuoyunun en çok merak ettiği başlıklar arasında yer alıyor. 1 Kasım 2025 Cumartesi günü birçok vatandaş, düzenlemenin Meclis’e sunulup sunulmadığını ve içeriğinde hangi değişikliklerin bulunduğunu araştırıyor. Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan yeni yargı paketinin; ceza infaz sistemi, denetimli serbestlik süreleri ve bazı suç tiplerine ilişkin düzenlemeler içermesi bekleniyor. Peki, 11. Yargı Paketi Meclis’e sunuldu mu, infaz düzenlemesi çıktı mı?

1 /5 Son günlerin en çok konuşulan başlıklarından biri olan infaz düzenlemesi 11. Yargı Paketi, gündemin merkezinde yer alıyor. Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan düzenlemenin Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) sunulup sunulmadığı araştırılırken, vatandaşlar yeni infaz paketinde hangi maddelerin yer alacağını merak ediyor. Özellikle ceza infaz sistemi, tutukluluk süreleri ve denetimli serbestlik gibi konularda köklü değişiklikler bekleniyor. Peki, 11. Yargı Paketi ne zaman Meclis’e gelecek, son durum ne?

2 /5 11. YARGI PAKETİ ÇIKTI MI, TBMM'YE SUNULDU MU? 11. Yargı Paketi'ne dair açıklamada bulunan AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Adalet Bakanlığıyla konuya ilişkin çalışmaların devam ettiğini ifade etti. 11. YARGI PAKETİ NE ZAMAN ÇIKACAK? 11. yargı Paketi'ne ilişkin konuşan Güler, "Önümüzdeki haftalarda da bunu tamamlamak suretiyle Meclis Başkanlığımıza sunmuş olacağız." ifadelerini kullandı.

3 /5 BAKAN TUNÇ'TAN 11. YARGI PAKETİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 11. yargı paketi ile ilgili çalışma taslağını milletvekillerine gönderdiklerini belirterek, "Orada, bizim çalışmalarımızda 3 önemli husus öne çıkıyor. Birincisi toplumsal huzur ve barışı bozmaya yönelik suçlarda alınabilecek tedbirler." ifadelerini kullandı.

4 /5 11. YARGI PAKETİNDE İNFAZ DÜZENLEMESİ BULUNUYOR MU? Bakan Tunç meskun mahalde silah atma, trafikte yol kesme, bilişim suçlarının önlenmesi, sanal bahis ve kumar, çocukların suçtan korunması gibi önemli düzenlemelerin 11. yargı paketinde yer aldığını açıklamıştı.