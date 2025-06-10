15 bin sözleşmeli öğretmen ataması için sözlü sınav tarihi belli oldu. Öğretmen atamalarında sözlü sınav 23 Haziran günü yapılacak. Peki öğretmen ataması sözlü sınavı giriş belgeleri ne zaman yayınlanacak? İşte MEB 2025 yılı öğretmen atama takvimi.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), öğretmen adaylarının merakla beklediği 15 bin sözleşmeli öğretmen atamasına ilişkin sözlü sınav takvimini duyurdu.
15 bin sözleşmeli öğretmen ataması için sözlü sınavları ne zaman?
15 bin sözleşmeli öğretmen ataması için sözlü sınav tarihi belli oldu. Öğretmen atamalarında sözlü sınav 23 Haziran günü yapılacak.
15 bin sözleşmeli öğretmen ataması sözlü sınavı giriş belgeleri ne zaman yayınlanacak?
Öğretmen atamalarıyla ilgili takvim netleşti. 15 bin sözleşmeli öğretmen ataması sözlü sınava giriş belgeleri ise 13 Haziran günü Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet sitesinde yayınlanacak.
15 bin öğretmen ataması sonuçları ne zaman açıklanacak?
Sözlü sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz duyurulmadı. Ancak önceki yıllardaki uygulamalara bakıldığında, sonuçların sınav tarihinden yaklaşık iki hafta sonra erişime açılması bekleniyor.
Sonuçların ardından tercih süreci başlayacak ve adaylar, başarı sıralarına göre sözleşmeli öğretmen olarak görev yerlerine yerleştirilecek.
15 bin sözleşmeli öğretmen ataması sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar listesi
Millî Eğitim Bakanlığınca, 15 bin sözleşmeli öğretmen ataması kapsamında sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar açıklandı.
Sözleşmeli öğretmenliğe atanmak üzere ilan edilen alanlardaki kadrolara başvuran ve başvuruları onaylananlardan, her alan için KPSS puan üstünlüğüne göre belirlenen kontenjan sayısının üç katı aday sözlü sınava alınacak.
Millî Eğitim Bakanlığı, 15 bin sözleşmeli öğretmen alımı için başvuru sürecini tamamlamış, başvurular 21 Nisan - 5 Mayıs 2025 tarihleri arasında alınmıştı. Bu kapsamda sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların sınav merkezi ile tarihi, Bakanlıkça daha sonra duyurulacak. Tercih başvurusu ile atama ve göreve başlamaya ilişkin açıklamalar ise sözlü sınavların tamamlanmasıyla sonuçların ilanından sonra duyurulacak.
2025 Nisan Sözleşmeli Öğretmenlik Sözlü Sınava Çağrılan Adaylara Ait Alan Bazlı Taban Puanlar