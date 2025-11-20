Yeni Şafak
15 BİN SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATAMASI: 15 bin sözleşmeli öğretmen ataması ne zaman yapılacak, tarih açıklandı mı?

Öğretmen atamaları için süreç devam ediyor. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in duyurduğu 15 bin sözleşmeli öğretmen ataması kapsamında başvurular sürerken, gözler şimdi tercih tarihlerine çevrildi. Peki sözleşmeli öğretmen ataması tercihleri hangi tarihlerde yapılacak?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen 15 bin öğretmen ataması süreci tüm hızıyla devam ediyor. Bakan Yusuf Tekin’in takvimi paylaşmasının ardından adaylar, başvuruların ardından tercih işlemlerinin başlayacağı günü merak etmeye başladı. Peki öğretmen ataması tercih dönemi ne zaman başlayacak?

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATAMA TERCİH TARİHLERİ

Öğretmen ataması başvuruları 17 Kasım 2025 Pazartesi günü itibarıyla başladı. Süreç 21 Kasım 2025 Cuma günü saat 16.00'da sona erecek.

15 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI BAŞVURUSU NEREDEN YAPILIR?

Sözleşmeli öğretmen ataması için başvurular e-Devlet üzerinden gerçekleştirilebilecek.

15 BİN ÖĞRETMEN ATAMA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Atama sonuçları 24 Kasım'da açıklanacak. Ataması yapılan öğretmenler, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının tamamlanmasının ardından 19 Ocak 2026 tarihi itibarıyla görevlerine başlayacak.

