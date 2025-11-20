15 BİN SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATAMASI: 15 bin sözleşmeli öğretmen ataması ne zaman yapılacak, tarih açıklandı mı?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen 15 bin öğretmen ataması süreci tüm hızıyla devam ediyor. Bakan Yusuf Tekin’in takvimi paylaşmasının ardından adaylar, başvuruların ardından tercih işlemlerinin başlayacağı günü merak etmeye başladı. Peki öğretmen ataması tercih dönemi ne zaman başlayacak?