1700'lü yılların en kalabalık 10 devleti: Osmanlı kaçıncı sıradaydı?

Dönemin en kalabalık 10 devleti arasında Japonya, İspanya, Fransa, Rusya, Kore ve İran gibi büyük yapılar da yer aldı. Bu tablo, 18. yüzyıl başında nüfus yoğunluğunun Asya’ya kaydığını ve Avrupa’nın henüz sanayi öncesi bir yapı sergilediğini gözler önüne seriyor.





Osmanlı İmparatorluğu ise Balkanlar’dan Kuzey Afrika’ya uzanan çok uluslu yapısıyla bölgenin en güçlü siyasi ve demografik merkezlerinden biri olmaya devam ediyordu.

İŞTE 1700'LÜ YILLARDA DÜNYANIN EN KALABALIK DEVLETLERİ



