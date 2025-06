1700'lü yılların en kalabalık 10 devleti: Osmanlı kaçıncı sıradaydı?

10. Safevi Devleti

📍 İran

👥 10.000.000 kişi

Gelişmiş sulama sistemleri ve şehir kültürüyle bölgesel bir güçtü.





Kaynak: Two Thousand Years of Economic Statistics: World Population, GDP, and PPP





(İki Bin Yıllık Ekonomik İstatistikler: Dünya Nüfusu, GSYİH ve SAGP)

Yazar: Aleksandr Vladimirovich Avakov