2 TEMMUZ 2025 SON DEPREMLER: Deprem mi oldu? Az önce nerede deprem oldu?

Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Türkiye genelinde yaşanan depremleri saniye saniye takip ederek kamuoyuyla paylaşmaya devam ediyor. Gün içerisinde yaşadığı bölgede sarsıntı hisseden vatandaşlar, “Deprem mi oldu?”, “Az önce nerede deprem oldu?” gibi sorulara yanıt arıyor. 2 Temmuz 2025 Çarşamba günü, özellikle Bursa ve Malatya çevresinde meydana gelen depremler dikkat çekti.
Türkiye'nin birçok bölgesinde meydana gelen depremler vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Özellikle fay hatları üzerinde yer alan şehirlerde yaşayanlar, "Bugün deprem mi oldu?", "Az önce nerede deprem oldu?" sorularının yanıtını araştırıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan son depremler listesi, güncel olarak verileri kamuoyuna sunuyor. İşte 2 Temmuz 2025 Çarşamba gününe ait son dakika deprem haberleri…
BURSA’DA DEPREM Mİ OLDU?
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre 2 Temmuz 2025 saat 01.58’de Bursa’nın Gemlik ilçesinde 3.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem kısa süreli paniğe neden olurken, şu ana kadar herhangi bir olumsuz durum bildirilmedi.
BUGÜN DEPREM OLDU MU? 2 TEMMUZ 2025 GÜNCEL DEPREMLER LİSTESİ
2025-07-02 03:15:26 38.12583 37.79056 7.08 ML 2.7 Doğanşehir (Malatya)
2025-07-02 01:58:46 40.49111 29.21667 7.0 ML 3.0 Gemlik (Bursa)
2025-07-02 01:32:52 40.49028 29.22139 8.01 ML 2.7 Gemlik (Bursa)
AFAD VE KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ: ANLIK DEPREM TAKİBİ NASIL YAPILIR?
Anlık depremleri takip etmek isteyenler, AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin resmi internet sitelerini ziyaret ederek "Son Depremler" sayfasından detaylı bilgi alabiliyor. Bölgede yaşanan her sarsıntı tarih, saat, büyüklük ve derinlik bilgisiyle birlikte listeleniyor.
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ:
KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ: