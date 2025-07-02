2 TEMMUZ 2025 SON DEPREMLER: Deprem mi oldu? Az önce nerede deprem oldu?

Türkiye'nin birçok bölgesinde meydana gelen depremler vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Özellikle fay hatları üzerinde yer alan şehirlerde yaşayanlar, "Bugün deprem mi oldu?", "Az önce nerede deprem oldu?" sorularının yanıtını araştırıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan son depremler listesi, güncel olarak verileri kamuoyuna sunuyor. İşte 2 Temmuz 2025 Çarşamba gününe ait son dakika deprem haberleri…