2026 Ocak ayı yeni asgari ücret zammı için ilk toplantısı için geri sayım başladı. Enflasyon, döviz kuru ve yaşam maliyetlerindeki artışlar, yeni yılda asgari ücrete yapılacak zam oranının ne olacağına dair beklentileri güçlendiriyor. Ocak ayı itibariyle 2026 yılı Asgari ücret zammının belirleneceği ilk toplantı için bekleyiş sürüyor. Peki, Asgari ücret tespit komisyonu ne zaman, ayın kaçında toplanacak? İşte asgari ücret için belirlenen toplantı tarihi.
Asgari ücrette mevcut ücretin üzerine yapılacak zamla birlikte yeni rakamların hangi seviyelere ulaşabileceğine dair senaryoları gündeme taşıyor. Beklentiler ve piyasa analizleri ışığında zam oranı konusunda farklı görüşler şekillenmeye başladı. Peki, asgari ücret zammı belli oldu mu? Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı ne zaman? 2026 asgari ücret zammı ne kadar olacak?
ASGARİ ÜCRET ZAM TOPLANTISI NE ZAMAN?
2026 yılı için asgari ücret görüşmelerinin Aralık 2025’in ilk haftasında başlaması bekleniyor. Geçmiş yıllarda olduğu gibi komisyonun ilk toplantısı genellikle 1-5 Aralık tarihleri arasında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ev sahipliğinde yapılıyor. Ardından işçi ve işveren temsilcilerinin sırasıyla TÜRK-İŞ ve TİSK merkezlerinde ev sahipliği yaptığı 3 oturumluk görüşme süreci başlıyor.
ASGARİ ÜCRET GÖRÜŞMELERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Asgari ücret görüşmeleri her yıl Aralık ayının başlarında başlar. Komisyon, ilk toplantı ile süreci resmen açar; takip eden toplantılarda işçi ve işveren taraflarının talepleri, ekonomik veriler ışığında tartışılır.
2026 için de benzer takvim izlenecektir; yani Aralık ayı başında görüşmeler başlayacak, Aralık'ta bir dizi toplantı yapılacak ve karar yıl bitmeden ilan edilecektir.
YENİ ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN BELLİ OLACAK?
Toplantıların ardından yılın son haftasında, genellikle 20-30 Aralık tarihleri arasında nihai karar açıklanıyor.
Buna göre; 2026 asgari ücret zammının da Aralık 2025’in son günlerinde resmen duyurulması bekleniyor.
YENİ ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK?
Komisyonun Aralık ayında açıklayacağı yeni asgari ücret, her yıl olduğu gibi 1 Ocak 2026 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecek.
ASGARİ ÜCRET YÜZDE 10, 20, 30, 40 ARTARSA NE KADAR OLUR?
Mevcut net asgari ücret 22.104 TL düzeyinde olduğu durumda, olası zam oranlarına göre ücretler şu şekilde değişebilir:
%10 zam ile net ücret yaklaşık 24.300 TL civarına çıkar.
%20 zam ile net ücret yaklaşık 26.500 TL olur.
%30 zam ile net ücret yaklaşık 28.700 TL seviyesine ulaşır.
%40 zam ile net ücret yaklaşık 31.000 TL bandına yükselmiş olur.
Bu öngörüler, vergi, prim ve kesinti oranlarının sabit kaldığı varsayımıyla yapılmıştır; gerçek rakamlar bu parametrelere göre fark gösterebilir.
ASGARİ ÜCRET ZAMMI OCAK'TA MI, ŞUBAT'TA MI GEÇERLİ OLACAK?
Yeni asgari ücret kararı genellikle 1 Ocak itibarıyla yürürlüğe girer. Komisyon Aralık'ta kararını verdikten sonra, yeni rakam yılbaşından itibaren geçerli sayılır.
Pratikte, maaşlar ay sonunda ödendiği için çalışanlara zamlı ilk ücretler Ocak ayı sonunda ödenir. Bu yüzden zam "Ocak ayı itibarıyla" uygulanmış sayılır. Öte yandan, Şubat ayında yürürlüğe girme durumu olağan değildir ve istisnai haller dışında uygulanmaz.