3 AYLIK EMEKLİ MEMUR ENFLASYON MAAŞ FARKI: Memur ve memur emeklisi 2026 Ocak maaş zam yüzdesi belli oldu mu, beklenti ne yönde?

SGK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ NE KADAR ALACAK?

SGK ve Bağ-Kur emeklileri toplam enflasyona göre maaş zammı alıyor. Eylül ayı verisiyle birlikte 3 aylık toplamda enflasyon yüzde 7,50 oldu.

Buna göre; SGK ve Bağ-Kur emeklileri şimdiden yüzde 7,50 zammı hak etmiş oldu.

Yapılacak bu zam Ocak 2026'daki maaşlara yansıyacağı için ekim, kasım ve aralık ayı için açıklanacak aylık enflasyon oranında birikimli olarak hesaplanacak.