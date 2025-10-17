3 AYLIK EMEKLİ MEMUR ENFLASYON MAAŞ FARKI: Memur ve memur emeklisi 2026 Ocak maaş zam yüzdesi belli oldu mu, beklenti ne yönde?

Memur ve memur emeklilerinin 2026 Ocak maaş zammına ilişkin araştırmalar sürüyor. TÜİK’in Eylül ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla birlikte 3 aylık enflasyon farkı netleşti. Memurlar ve emekliler, toplu sözleşme zammına ek olarak oluşacak fark oranını merak ederken, bu yıl maaşlara 1.000 TL taban aylık artışı da eklenecek.
2026 Ocak memur zammı için gözler enflasyon farkına çevrildi. TÜİK’in Eylül ayı enflasyon verilerini açıklamasının ardından, 3 aylık kesinleşen fark oranı belli oldu. Memur ve memur emeklileri, toplu sözleşmeye ek olarak yansıtılacak zammın maaşlara nasıl etki edeceğini merak ediyor.
3 AYLIK ENFLASYON FARKI NE KADAR OLDU?
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından paylaşılan verilere göre, eylül ayında enflasyon aylık yüzde 3,23 olarak açıklandı. Enflasyon temmuz ayında 2,06, ağustos ayında ise 2,04 olarak açıklanmıştı. Eylül ayı enflasyonuyla birlikte 3 aylık enflasyon farkı yüzde 2,38 oldu.
SGK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ NE KADAR ALACAK?
SGK ve Bağ-Kur emeklileri toplam enflasyona göre maaş zammı alıyor. Eylül ayı verisiyle birlikte 3 aylık toplamda enflasyon yüzde 7,50 oldu.
Buna göre; SGK ve Bağ-Kur emeklileri şimdiden yüzde 7,50 zammı hak etmiş oldu.
Yapılacak bu zam Ocak 2026'daki maaşlara yansıyacağı için ekim, kasım ve aralık ayı için açıklanacak aylık enflasyon oranında birikimli olarak hesaplanacak.
2026'DA MEMUR VE MEMUR EMEKLİLERİ NE KADAR ZAM ALACAK?
Memur ve memur emeklileri toplu sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkı alıyorlar. Toplu sözleşme zammına göre memur ve memur emeklileri ocak ayında 2026 yılının ilk zammını alacak. Eylül sonu itibarıyla toplam enflasyon yüzde 7,50'yi aşmış durumda. Memur zammında belirleyici olan 3 aylık enflasyon farkı ise yüzde 2,38 olarak oluştu.
Bu hesaplamalar doğrultusunda yüzde 2.38 enflasyon farkına 8.Dönem Toplu sözleşmesi ile belirlenen yüzde 11 ilave edilmesi halinde toplam yüzde 13.65 kümülatif zam meydana gelecek. Net rakam ekim, kasım ve aralık aylarına ilişkin enflasyon verisiyle belli olacak. Memur ve memur emeklileri ocak ayında enflasyon farkına ek olarak yüzde 11 de toplu sözleşme zammı alacak.