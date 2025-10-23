Binlerce kişinin merakla beklediği A101 23 Ekim 2025 aktüel kataloğu yayımlandı. Belirtilen tarihlerde A101’de 65 inç UHD Android TV, mini buzdolabı, 6 ve 7 programlı bulaşık makinesi, benzinli motosiklet, üç tekerlekli elektrikli moped, kablosuz gaming mouse gibi pek çok üründe indirim var. Ayrıca mikrodalga fırın, su ısıtıcısı, şarjlı masaj aleti mutfak malzemeleri gibi pek çok ürün uygun fiyatlarla satışa sunulacak. Peki A101’de 23 Ekim 2025 tarihlerinde başka hangi ürünlerde indirim var? İşte 23 Ekim A101 kataloğu indirimli ürünler ve fiyat listesi.

1 /6 A101'in 23 Ekim tarihli aktüel ürünler kataloğu her hafta olduğu gibi yine hem kaliteli hem de uygun fiyatlı seçeneklerle müşterilerin ilgisini çekiyor. A101'de bu hafta elektronik ev aletlerinden, mutfak araç gereçlerine, koşu bantlarından kamp ürünlerine kadar birçok yeni ürün öne çıkıyor. Çift kişilik lLastikli çarşaf, ütü masası , 3’lü hasır sepet, oyuncak çeşitleri gibi farklı seçeneklerde indirimler yer alıyor. İşte 23 Ekim 2025 tarihli A101 aktüel ürünler kataloğu.

2 /6 A101 aktüel 23 Ekim 2025 aktüel ürünler kataloğu ile fiyat listesi: 65" UHD Android Tv 25.999 TL 40' FHD Smart Tv 7.399 TL Mini Buzdolabı 86 L 8.499 TL 6 Programlı Bulaşık Makinesi 11.999 TL 7 KG Çamaşır Makinesi 10.999 TL Buzdolabı 11.999 TL

3 /6 APX7 200 CC Benzinli Motosiklet 99.990 TL Üç Tekerlekli Elektrikli Moped 49.990 TL Oyuncu Kulaklığı 449 TL Kablosuz Gaming Mouse 499 TL Kablolu RGB Oyuncu Klavyesi 599 TL Mikrodalga Fırın 3.599 TL Belçika Waffle Makinesi 899 TL Buharlı Temizleyici 1.399 TL Su Isıtıcı 899 TL Otomatik Türk Kahve Makinesi 999 TL Şarjlı Masaj Aleti 499 TL 3in1 Stand Mikser 4.999 TL Chef Mix Mega Blender Set 1.999 TL

4 /6 Çantalı Portatif Ocak 999 TL Kamp Tencere Seti 3'lü 999 TL Termos 1 L 999 TL Rüzgarlı 6 Kanat 399 TL Turbo Kamp Ocağı 269 TL 14" Takım Çantası 199 TL Sprey MDF Kit Yapıştırıcı 200 ml 89,50 TL Lavabo Açma Sustası 149 TL Makaralı Kablo 499 TL Gri Tamir Bandı 49,50 TL Nitril Kaplı Örme İş Eldiveni 45 TL Akım Korumalı LED Işıklı USB'li Priz Çoklayıcı 329 TL Araç İçin -21 Derece Antifrizli Cam Suyu 5 L 115 TL

5 /6 Emaye Kızartma Tenceresi 369 TL Tepsili Cappuccino Fincan Seti 2'li 149 TL Emaye Fırın Tepsisi 149 TL Seramik Pasta Tabağı 6'lı 279 TL Metal Matara 750 ml 149 TL Bal Kabağı Dekorlu Mum 79,50 TL 12 Parça Bardak Seti 249 TL Çift Kişilik Lastikli Çarşaf 349 TL Ütü Masası 599 TL3'lü Hasır Sepet 299 TL Kutu Organizerleri 20 TL Tek Kişilik Lastikli Çarşaf 229 TL Kanatlı Kurutmalık 299 TL