Binlerce kişinin merakla beklediği A101 23 Ekim 2025 aktüel kataloğu yayımlandı. Belirtilen tarihlerde A101’de 65 inç UHD Android TV, mini buzdolabı, 6 ve 7 programlı bulaşık makinesi, benzinli motosiklet, üç tekerlekli elektrikli moped, kablosuz gaming mouse gibi pek çok üründe indirim var. Ayrıca mikrodalga fırın, su ısıtıcısı, şarjlı masaj aleti mutfak malzemeleri gibi pek çok ürün uygun fiyatlarla satışa sunulacak. Peki A101’de 23 Ekim 2025 tarihlerinde başka hangi ürünlerde indirim var? İşte 23 Ekim A101 kataloğu indirimli ürünler ve fiyat listesi.
A101'in 23 Ekim tarihli aktüel ürünler kataloğu her hafta olduğu gibi yine hem kaliteli hem de uygun fiyatlı seçeneklerle müşterilerin ilgisini çekiyor. A101'de bu hafta elektronik ev aletlerinden, mutfak araç gereçlerine, koşu bantlarından kamp ürünlerine kadar birçok yeni ürün öne çıkıyor. Çift kişilik lLastikli çarşaf, ütü masası , 3’lü hasır sepet, oyuncak çeşitleri gibi farklı seçeneklerde indirimler yer alıyor. İşte 23 Ekim 2025 tarihli A101 aktüel ürünler kataloğu.
A101 aktüel 23 Ekim 2025 aktüel ürünler kataloğu ile fiyat listesi:
65" UHD Android Tv 25.999 TL
40' FHD Smart Tv 7.399 TL
Mini Buzdolabı 86 L 8.499 TL
6 Programlı Bulaşık Makinesi 11.999 TL
7 KG Çamaşır Makinesi 10.999 TL
Buzdolabı 11.999 TL
APX7 200 CC Benzinli Motosiklet 99.990 TL
Üç Tekerlekli Elektrikli Moped 49.990 TL
Oyuncu Kulaklığı 449 TL
Kablosuz Gaming Mouse 499 TL
Kablolu RGB Oyuncu Klavyesi 599 TL
Mikrodalga Fırın 3.599 TL
Belçika Waffle Makinesi 899 TL
Buharlı Temizleyici 1.399 TL
Su Isıtıcı 899 TL
Otomatik Türk Kahve Makinesi 999 TL
Şarjlı Masaj Aleti 499 TL
3in1 Stand Mikser 4.999 TL
Chef Mix Mega Blender Set 1.999 TL
Çantalı Portatif Ocak 999 TL
Kamp Tencere Seti 3'lü 999 TL
Termos 1 L 999 TL
Rüzgarlı 6 Kanat 399 TL
Turbo Kamp Ocağı 269 TL
14" Takım Çantası 199 TL
Sprey MDF Kit Yapıştırıcı 200 ml 89,50 TL
Lavabo Açma Sustası 149 TL
Makaralı Kablo 499 TL
Gri Tamir Bandı 49,50 TL
Nitril Kaplı Örme İş Eldiveni 45 TL
Akım Korumalı LED Işıklı USB'li Priz Çoklayıcı 329 TL
Araç İçin -21 Derece Antifrizli Cam Suyu 5 L 115 TL
Emaye Kızartma Tenceresi 369 TL
Tepsili Cappuccino Fincan Seti 2'li 149 TL
Emaye Fırın Tepsisi 149 TL
Seramik Pasta Tabağı 6'lı 279 TL
Metal Matara 750 ml 149 TL
Bal Kabağı Dekorlu Mum 79,50 TL
12 Parça Bardak Seti 249 TL
Çift Kişilik Lastikli Çarşaf 349 TL
Ütü Masası 599 TL3'lü Hasır Sepet 299 TL
Kutu Organizerleri 20 TL
Tek Kişilik Lastikli Çarşaf 229 TL
Kanatlı Kurutmalık 299 TL
Basmati Pirinç 2 KG 175 TL
Bulgur 1 KG 39,50 TL
Yeraltı Kaynak Tuzu 500 G 39,50 TL
Makarna Çeşitleri 500 G 18,50 TL
Mısır Özü Yağı 5L 379,50 TL
Ayran 1,5 L 62,50 TL
Peynir Çilekli Sürme 180 G 37,50 TL
Meyve Reçeli 1 KG 75 TL
Dondurulmuş Piliç Baget 79,50 TL
Oyuncak Makyaj Seti 125 TL
Oyuncak Pelüş Fok Balığı 399 TL
Lisanslı Puzzle 84,50 TL
Oyuncak Işıklı Pop It 229 TL
Kolaydan Zora Kitap Çeşitleri 20,50 TL
Oyuncak Sepetli Blok Seti 399 TL
Tavuk Etli Yetişkin Kedi Maması 10 KG 549 TL
Yaş Kedi Maması 85 G 17,50 TL