ADALET BAKANLIĞI PROMOSYON ÖDEME TARİHLERİ: Adalet Bakanlığı 99 bin 500 TL promosyonu ne zaman yatacak, tarih açıklandı mı?

Adalet Bakanlığı’nda promosyon sevinci yaşanıyor. Bakanlık ile Vakıfbank arasında yapılan anlaşmayla personele 99 bin 500 TL tutarında promosyon ödeneceği açıklandı. Tüm ödemelerin peşin olarak yapılacağı duyurulurken, personel şimdi promosyonların yatacağı tarihi merak ediyor. Peki, Adalet Bakanlığı promosyon ödemeleri ne zaman yatacak?