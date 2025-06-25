Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sürekli işçi alımı kura sonuçları açıklandı mı? Asil ve yedek liste ne zaman yayınlanacak?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın 2025 yılı sürekli işçi alımı için başvuru süreci tamamlandı. Engelli ve eski hükümlü/TMY statüsünde toplam 360 kişinin alınacağı süreçte gözler kura sonuçlarına çevrildi. Peki kura çekimi yapıldı mı? Asil ve yedek aday listeleri ne zaman ilan edilecek?

1 /5 Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 4857 sayılı İş Kanunu ve ilgili yönetmelikler kapsamında 288 engelli ve 72 eski hükümlü/TMY statüsünde olmak üzere toplam 360 sürekli işçi alımı gerçekleştirecek. Başvurular, 10–16 Haziran 2025 tarihleri arasında tamamlandı. Başvuru sürecinin sona ermesinin ardından binlerce aday kura çekimini beklemeye başladı.

2 /5 KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN YAPILACAK? Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre, sürekli işçi alımı kapsamında kura çekimi 24 Haziran 2025 tarihinde noter huzurunda gerçekleşti. Ancak, kura sonuçları henüz kamuoyuyla paylaşılmadı. Adaylar sonuçlara Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın resmî internet sitesi olan www.aile.gov.tr üzerinden ulaşabilecek.



3 /5 KURA SONUCUNDA KAÇ KİŞİ SEÇİLECEK? Engelli kadrolar için: Açık iş sayısının 4 katı asıl ve 4 katı yedek aday belirlenecek. Eski hükümlü/TMY kadroları için: Açık iş sayısının 4 katı asıl ve 3 katı yedek aday listeye alınacak.



4 /5 Kura sonuçlarının açıklanmasının ardından sözlü sınav süreci başlayacak.