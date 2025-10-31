Akaryakıt fiyatları, küresel piyasalardaki dalgalanmalardan etkilenmeye devam ediyor. Gece yarısından itibaren motorinin litresi değişti. Peki 31 Ekim 2025 güncel akaryakıt fiyatları ne kadar? Benzin kaç TL? Motorin kaç TL? Zam ya da indirim var mı? İşte ayrıntılar...

1 /5 Motorine zam geldiğine yönelik son dakika haberlerinin ardından 31 Ekim 2025 Cumartesi günü benzin ve LPG dahil, akaryakıt fiyatları arama motorlarında araştırılmaya başlandı.

2 /5 AKARYAKITTA GÜNCEL LİTRE FİYATLARI

Ülke genelinde ortalama akaryakıt fiyatları 31 Ekim 2025 itibariyle şu şekilde:

Benzin litre fiyatı: 54.35 TL Motorin litre fiyatı: 56.46 TL LPG litre fiyatı: 27.60 TL





3 /5 31 Ekim 2025 Cuma tarihi itibariyle benzine zam geldi. İstanbul Anadolu ve Avrupa yakasında litre başına satış fiyatı şu şekilde:

Benzin Fiyatı İstanbul Anadolu Yakası Benzin Fiyatı: 53.32 TL İstanbul Avrupa Yakası Benzin Fiyatı: 53.49 TL



4 /5 Motorin, Mazot Fiyatı İstanbul Anadolu Yakası Motorin Fiyatı: 55.31 TL İstanbul Avrupa Yakası Motorin Litre Fiyatı: 55.44 TL

