Güncel motorin ve mazot fiyatları, döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki değişimlere bağlı olarak şekilleniyor. Bu faktörlerdeki her türlü hareketlilik, pompa fiyatlarına indirim veya zam olarak yansır. Bu gece yarısı itibarıyla geçerli olmak koşuluyla benzine 1 lira 30 kuruş, motorine ise 1 lira 38 kuruş indirim bekleniyor. İşte 7 Ekim güncel benzin ve motorin fiyatları.

Akaryakıt fiyatları araç sahiplerinin bir numaralı gündeminde yer alıyor. Motorin ve mazot fiyatları, araç sahipleri için önemli bir maliyet kalemidir. Güncel akaryakıt fiyatları , ekonomik koşullara ve dünya petrol piyasalarındaki gelişmelere bağlı olarak sık sık değişmektedir. Sektör kaynaklarından alına bilgiler doğrultusunda bu gece yarısı itibarıyla geçerli olmak koşuluyla benzine 1 lira 30 kuruş, motorine ise 1 lira 38 kuruş indirim bekleniyor. 7 Ekim 2025 akaryakıt fiyatlarındaki son durum ise şu şekilde.

İSTANBUL AVRUPA YAKASI GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 53.34 TL İstanbul Avrupa Yakası'nda motorin litre fiyatı: 54.53 TL İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 27,71 TL

İSTANBUL ANADOLU YAKASI GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ İstanbul Anadolu Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 53.18 TL İstanbul Anadolu Yakası'nda motorin litre fiyatı: 54.39 TL İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 27.08 TL

ANKARA GÜNCEL BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI Ankara'da benzin litre fiyatı: 54.19 TL Ankara'da motorin litre fiyatı: 55.54TL TL Ankara'da LPG litre fiyatı: 27.60 TL

İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI İzmir'de benzin litre fiyatı: 54.52 TL İzmir'de motorin litre fiyatı: 55.87 TL İzmir'de LPG litre fiyatı: 27.53 TL