Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte güncel benzin, motorin ve LPG (akaryakıt) fiyatları takip ediliyor. Akaryakıt fiyatları, Brent Petrol fiyatlarında yaşanan dalgalanmalara bağlı olarak artış ya da azalış eğilimi göstermeye devam ediyor. Benzin ve motorine indirim geldi mi? Güncel akaryakıt fiyatları ne kadar oldu? Benzin litre fiyatı ve motorin litre fiyatı kaç lira? 18 Kasım 2025 Benzin, motorin, LPG akaryakıt son dakika haberleri

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanmalar, benzine zam var mı, motorin ne kadar sorularını beraberinde getirdi. İşte akaryakıt zammı beklentisi ve fiyatları...

İstanbul Akaryakıt Fiyatları (18 Kasım 2025 ) İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 54.89 TL Motorin litre fiyatı: 57.63 TL LPG litre fiyatı: 27.71 TL

İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları Benzin litre fiyatı: 54.73 TL Motorin litre fiyatı: 57.49 TL LPG litre fiyatı: 27.08 TL





















Ankara akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 55.76 TL Motorin litre fiyatı: 58.65 TL LPG litre fiyatı: 27.60 TL








