ASKİ 15 Ekim 2025 Çarşamba günü Ankara’da bazı ilçelerde su kesintisi uygulanacak. ASKİ resmi sitesinden yapılan açıklamaya göre, Beypazarı, Çankaya ve Yenimahalle başta olmak üzere etkilenen bölgelerde içme suyu hattı arızaları nedeniyle su akışı duracak. Vatandaşlar “Ankara’da sular ne zaman gelecek?” sorusunu merak ediyor. ASKİ’den yapılan açıklamaya göre kesintiler arızanın giderilmesiyle birlikte sona erecek. Ankara'da sular ne zaman gelecek? Sincan, Polatlı, Etimesgut, Elmadağ, Beypazarı sular ne zaman gelecek?

ETİMESGUT Arıza Tarihi: 15.10.2025 10:35:00 Tamir Tarihi: 15.10.2025 16:00:00 Detay: Etimesgut İlçesi Yeni Bağlıca Mahallesi 996 Sokak içerisinde içme suyu hattında oluşan arızadan dolayı plansız su kesintisi yapılmıştır. Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz. Etkilenen Yerler: Yeni Bağlıca Mahallesi Bir Kısmı





3 /4 BEYPAZARI Arıza Tarihi: 15.10.2025 10:55:00 Tamir Tarihi: 15.10.2025 17:00:00 Detay: Beypazarı ilçesi Zafer mahallesi Zafer 3. Sokakta oluşan arıza nedeni ile su kesintisi uygulanacaktır (Verdiğimiz Rahatsızlıktan Dolayı Özür Dileriz) Etkilenen Yerler: Zafer Mahallesi Zafer 3. Sokak ve civarı

ÇANKAYA Arıza Tarihi: 15.10.2025 12:40:00 Tamir Tarihi: 15.10.2025 16:00:00 Detay: Çankaya İlçesi Kırkkonaklar mahallesi 450.cadde içi,150 lik içme suyu hattı arıza çalışması nedeniyle plansız su kesintisi yapılmıştır. Etkilenen Yerler: Kırkkonaklar mahallesi. sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.