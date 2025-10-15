Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ 15 Ekim 2025 Sincan, Polatlı, Etimesgut, Elmadağ, Beypazarı su kesinisi programı

Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ 15 Ekim 2025 Sincan, Polatlı, Etimesgut, Elmadağ, Beypazarı su kesinisi programı

Tuğba Güner
13:2815/10/2025, Çarşamba
G: 15/10/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber

ASKİ 15 Ekim 2025 Çarşamba günü Ankara’da bazı ilçelerde su kesintisi uygulanacak. ASKİ resmi sitesinden yapılan açıklamaya göre, Beypazarı, Çankaya ve Yenimahalle başta olmak üzere etkilenen bölgelerde içme suyu hattı arızaları nedeniyle su akışı duracak. Vatandaşlar “Ankara’da sular ne zaman gelecek?” sorusunu merak ediyor. ASKİ’den yapılan açıklamaya göre kesintiler arızanın giderilmesiyle birlikte sona erecek. Ankara'da sular ne zaman gelecek? Sincan, Polatlı, Etimesgut, Elmadağ, Beypazarı sular ne zaman gelecek?

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ) tarafından yapılan duyuruda 15 Ekim tarihinde Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçe ve mahallleler duyuruldu.

Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ 15 Ekim 2025 su kesinti programı


ETİMESGUT

Arıza Tarihi: 15.10.2025 10:35:00

Tamir Tarihi: 15.10.2025 16:00:00

Detay: Etimesgut İlçesi Yeni Bağlıca Mahallesi 996 Sokak içerisinde içme suyu hattında oluşan arızadan dolayı plansız su kesintisi yapılmıştır. Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen Yerler: Yeni Bağlıca Mahallesi Bir Kısmı



BEYPAZARI

Arıza Tarihi: 15.10.2025 10:55:00

Tamir Tarihi: 15.10.2025 17:00:00

Detay: Beypazarı ilçesi Zafer mahallesi Zafer 3. Sokakta oluşan arıza nedeni ile su kesintisi uygulanacaktır (Verdiğimiz Rahatsızlıktan Dolayı Özür Dileriz)

Etkilenen Yerler: Zafer Mahallesi Zafer 3. Sokak ve civarı


ÇANKAYA

Arıza Tarihi: 15.10.2025 12:40:00

Tamir Tarihi: 15.10.2025 16:00:00

Detay: Çankaya İlçesi Kırkkonaklar mahallesi 450.cadde içi,150 lik içme suyu hattı arıza çalışması nedeniyle plansız su kesintisi yapılmıştır.

Etkilenen Yerler: Kırkkonaklar mahallesi. sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

YENİMAHALLE

Arıza Tarihi: 15.10.2025 11:30:00

Tamir Tarihi: 15.10.2025 15:00:00

Detay: Yenimahalle İlçesi: Batı sitesi mahallesi 2333 cadde içerisinde bulunan Ø200 mm çapında ki içme suyu şebeke hattında meydana gelen arıza nedeniyle plansız su kesintisi uygulanmaktadır. Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen Yerler: Batı sitesi mahallesi 2333 cad ve civarı.

ÇUBUK

Arıza Tarihi: 15.10.2025 11:50:00

Tamir Tarihi: 15.10.2025 16:00:00

Detay: ÇUBUK İLÇESİ YILDIRIM BEYAZIT MAHALLESİ ZİYA ÜLHAK CADDESİNDE MEYDANA GELEN BORU ARIZASI NEDENİYLE SU KESNTİSİ UYGULANMAKTADIR.

Etkilenen Yerler: ZİYA ÜLHAK CADDESİNE BAĞLANAN SOKAKLAR

ÇUBUK

Arıza Tarihi: 15.10.2025 11:50:00

Tamir Tarihi: 15.10.2025 16:00:00

Detay: ÇUBUK İLÇESİ YILDIRIM BEYAZIT MAHALLESİ ZİYA ÜLHAK CADDESİNDE MEYDANA GELEN BORU ARIZASI NEDENİYLE SU KESİNTİSİ UYGULANMAKTADIR.

Etkilenen Yerler: ZİYA ÜLHAK CADDESİNE BAĞLANAN SOKAKLAR

SİNCAN

Arıza Tarihi: 15.10.2025 12:25:00

Tamir Tarihi: 15.10.2025 16:00:00

Detay: Fevzi Çakmak Mahallesi 109 Sokak İçesinde Enerjisa çalışması esnasında şebeke hattına zarar verilmiştir plansız su kesintisi yapılmaktadır.

Etkilenen Yerler: Fevzi Çakmak Mahallesinin bir kısmı. Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

#aski
#ankara
#ankara su kesintisi
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
ODTÜ İŞKUR Gençlik Programı kura çekiliş tarihi belli oldu mu, kuralar ne zaman çekilecek?