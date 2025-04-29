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Araç sahipleri dikkat: Sigortada yeni dönem başlıyor!

Araç sahipleri dikkat: Sigortada yeni dönem başlıyor!

23:0829/04/2025, Salı
Yeni Şafak
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Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), trafik güvenliğinin sağlanabilmesi amacıyla motorlu araç sigortalarında hasar gören araca yönelik kriterlerin yeniden belirlendiğini duyurdu.

SEDDK'den yapılan açıklamada, düzenlemeyle, trafik güvenliğinin sağlanmasının ve hasar gören araçları satın alacak vatandaşların doğru ve eksiksiz bilgiye ulaşabilmelerinin amaçlandığı bildirildi.


Buna göre, tam veya ağır hasar tespitine ilişkin kriterler yeniden belirlendi, eksper atama zorunluluğu getirildi ve yapılan işlemlerin SMB üzerinden takibine olanak sağlandı.

TAM HASAR TANIMI

Eğer aracın hasar tutarı, rayiç değerini aşar ve onarım mümkün olmazsa, araç "tam hasar" olarak kabul edilecek.


AĞIR HASAR TANIMI

Ayrıca, rayiç değerin yüzde 60’ını aşan hasar veya kritik parçaların zarar görmesi durumunda ise araç "ağır hasar" statüsünde işlem görecek.


HASAR GÖREN ARACI ALACAKLAR DOĞRU BİLGİLENDİRİLMİŞ OLACAK


Trafik güvenliğinin sağlanması ve hasar gören araçları satın alacak vatandaşların doğru ve eksiksiz bilgiye ulaşabilmeleri için yapılan düzenlemeye ait, SEDDK'dan yapılan açıklama şöyle:


Yapılan düzenleme ile trafik güvenliğinin sağlanmasına ve hasar gören araçları satın alacak vatandaşlarımızın doğru ve eksiksiz bilgiye ulaşabilmeleri amaçlanmaktadır.

YENİ KRİTERLER BELİRLENDİ


Trafik güvenliğinin sağlanabilmesi amacıyla Kurumumuzca motorlu araç sigortalarında hasar gören aracın hangi koşullarda tam veya ağır hasara uğrayacağına yönelik kriterler belirlenmiştir.


ARACIN "TAM HASARLI" SAYILMASI

Buna göre, hasar tutarının; aracın rayiç değerini aşması ve onarım kabul etmemesi durumunda araç “tam hasar”, rayiç değerin yüzde 60’ını aşması veya Genelge’de belirlenen kritik parçaların hasar görmesi halinde ise araç “ağır hasar” statüsünde işlem görecektir.

EKSPER ATAMA ZORUNLULUĞU


Tam veya ağır hasar tespitinin doğru ve güvenilir bir şekilde yapılabilmesini teminen tespit işleminin 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu uyarınca ruhsat almış sigorta eksperi tarafından yapılması zorunluluğu getirilmiştir.



ARAÇLARIN “TRAFİKTEN ÇEKİLMİŞTİR BELGESİ ALINMAKSIZIN ALIM-SATIMI ENGELENECEK

Tam veya ağır hasara uğramış araçların ilgili mevzuata aykırı olarak 'hurda tescil belgesi' veya 'trafikten çekilmiştir belgesi' alınmaksızın alım-satıma konu edilmesini engellemek maksadıyla, sigorta şirketleri ve sigorta eksperleri tarafından yapılan işlemlerin takibinin, Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi aracılığıyla yapılabilmesine imkân sağlanmıştır.



#Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK)
#araç sigortaları
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#Hasarlı Araç Sigortası
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Araç sahipleri dikkat: Sigortada yeni dönem başlıyor!