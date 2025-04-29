Araç sahipleri dikkat: Sigortada yeni dönem başlıyor!

HASAR GÖREN ARACI ALACAKLAR DOĞRU BİLGİLENDİRİLMİŞ OLACAK





Trafik güvenliğinin sağlanması ve hasar gören araçları satın alacak vatandaşların doğru ve eksiksiz bilgiye ulaşabilmeleri için yapılan düzenlemeye ait, SEDDK'dan yapılan açıklama şöyle:





Yapılan düzenleme ile trafik güvenliğinin sağlanmasına ve hasar gören araçları satın alacak vatandaşlarımızın doğru ve eksiksiz bilgiye ulaşabilmeleri amaçlanmaktadır.