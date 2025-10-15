Araştırma ortaya koydu: Türkiye’de iş hayatının en mutsuz mesleği belli oldu! Sonuç herkesi şaşırttı

Çalışan memnuniyetine dair yapılan son araştırma Türkiye’deki iş dünyasının gerçek yüzünü ortaya koydu. Careerbliss’in yayımladığı listeye göre en mutsuz meslek grupları arasında beklenmedik meslekler yer aldı. İşte Türkiye'deki en mutsuz meslekler...
Türkiye’de farklı sektörlerde görev yapan binlerce çalışan, iş memnuniyetini ölçen araştırmaya katıldı. Careerbliss tarafından hazırlanan rapor, çalışma koşulları, maaş memnuniyeti, iş ortamı, stres düzeyi ve kariyer beklentileri gibi başlıklarda yapılan değerlendirmeleri kapsıyor.
Araştırmanın sonuçları, Türkiye’de birçok meslek grubunda çalışan mutluluğunun alarm verdiğini gösteriyor. Özellikle hizmet sektöründeki yoğun tempo ve düşük ücret politikaları, çalışan memnuniyetini ciddi biçimde etkiliyor.
En mutsuz meslek: Muhasebeci
Listenin zirvesinde “muhasebeciler” yer aldı. Uzun çalışma saatleri, dönemsel stres ve yüksek sorumluluk, muhasebecilerin meslek memnuniyetini en çok düşüren faktörler arasında gösteriliyor.
İkinci sırada güvenlik görevlileri, üçüncü sırada ise kasiyerler bulunuyor. Özellikle vardiyalı sistem, düşük maaş ve fiziksel yorgunluk bu mesleklerde öne çıkan mutsuzluk sebepleri arasında.
8- Hemşire
7- Müşteri Hizmetleri Uzmanı
6- Saha Servis Mühendisi
5- Sunucu
4- Gözetmen
3- Kasiyer
2- Güvenlik Görevlisi
1- Muhasebeci