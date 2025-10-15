Araştırma ortaya koydu: Türkiye’de iş hayatının en mutsuz mesleği belli oldu! Sonuç herkesi şaşırttı

En mutsuz meslek: Muhasebeci





Listenin zirvesinde “muhasebeciler” yer aldı. Uzun çalışma saatleri, dönemsel stres ve yüksek sorumluluk, muhasebecilerin meslek memnuniyetini en çok düşüren faktörler arasında gösteriliyor.





İkinci sırada güvenlik görevlileri, üçüncü sırada ise kasiyerler bulunuyor. Özellikle vardiyalı sistem, düşük maaş ve fiziksel yorgunluk bu mesleklerde öne çıkan mutsuzluk sebepleri arasında.