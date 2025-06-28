ASGARİ ÜCRET 2025 ARA ZAM SON DAKİKA | 2025 Temmuz’da asgari ücrete ara zam yapılacak mı, yüzde kaç zam gelir?

Asgari ücrette Temmuz ayı yaklaşırken gözler yeniden Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'na çevrildi. 2025 yılı başında yüzde 30 oranında zamlanan asgari ücret, net 22.104 TL’ye yükselmişti. Yaklaşık 7 milyon çalışanı doğrudan etkileyen bu ücret, aynı zamanda tüm özel sektör maaş politikalarını da belirliyor. Memur ve emekli maaşları Temmuz ayında enflasyona göre güncellenirken, asgari ücret için ara zam beklentileri de gündemdeki yerini koruyor.
Temmuz’da asgari ücrete zam yapılacak mı? Yılın ilk yarısında yüzde 30 zamla 22.104 TL’ye çıkarılan asgari ücret için Temmuz ayında yeni bir artış olur mu sorusu gündemde. Hükümet kanadından daha önce yapılan açıklamalarda ara zam ihtimali dışlanmamış, ancak kesin bir takvim verilmemişti. Şimdi ise gözler hem Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na hem de Hazine ve Maliye Bakanlığı’na çevrilmiş durumda.
ASGARİ ÜCRETE TEMMUZ’DA ARA ZAM GELECEK Mİ?
Asgari ücret son olarak 2025 yılının Ocak ayında 17 bin lira seviyesinden yüzde 30’luk artışla birlikte 22 bin 104 liraya yükseltildi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan daha önce yaptığı açıklamada enflasyonda düşüş beklendiğini ve aksilik olması durumunda temmuz ayında ara zammın gündeme gelebileceğini ifade etmişti.
2025 yılının ilk ayı Ocak’ta enflasyon 5.03 olarak açıklanırken sonrasında Şubat ayında düşüş devam ederek 2.27 oldu. Mart’ta enflasyon 3,46 ve Nisan ayında ise yüzde 3 olarak açıklandı. Mayıs ayında enflasyon 1.53’e gerilerken Haziran ayında beklenti anketine göre 1.77 olacağı öngörülüyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının asgari ücret ara zammına ilişkin güncel bir çalışması bulunmuyor.
Asgari ücrete zam yapılırken işveren, işçi sendikaları ve hükümet yetkilileri bir araya gelerek ortak karar alıyor. Asgari ücret zammının 2026 yılı Ocak ayında gerçekleştirilmesi bekleniyor. Konuyla ilgili resmi açıklama geldiğinde detaylar haberimize eklenecektir.
ASGARİ ÜCRET ZAM SENARYOLARI
Asgari ücrette ara zam ihtimalinin gündeme gelmesiyle birlikte zam hesaplamaları da yapılıyor. Mevcut olan asgari ücret 22 bin 104 lira olarak ödenirken yüzde 20 artış olması durumunda 2 bin 420 lira, yüzde 25 artış olması durumunda 5 bin 526 lira, yüzde 30 olması durumunda ise 6 bin 631 lira yükselecek.
EMEKLİ VE MEMUR MAAŞLARI TEMMUZ’DA ARTACAK
Emekli ve memur maaşlarında Temmuz ayında artış yapılacak. SSK, Bağ-Kur ve memur emeklileriyle birlikte kamu çalışanlarının maaşları değişecek.
5 aylık enflasyon verisine göre emekliler şimdiden yüzde 15,10 zam almayı hak etti. Memurların maaşları ise toplu sözleşmeye göre yüzde 5 artacak ve enflasyon farkı da yapılacak.