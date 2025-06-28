ASGARİ ÜCRET 2025 ARA ZAM SON DAKİKA | 2025 Temmuz’da asgari ücrete ara zam yapılacak mı, yüzde kaç zam gelir?

Temmuz’da asgari ücrete zam yapılacak mı? Yılın ilk yarısında yüzde 30 zamla 22.104 TL’ye çıkarılan asgari ücret için Temmuz ayında yeni bir artış olur mu sorusu gündemde. Hükümet kanadından daha önce yapılan açıklamalarda ara zam ihtimali dışlanmamış, ancak kesin bir takvim verilmemişti. Şimdi ise gözler hem Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na hem de Hazine ve Maliye Bakanlığı’na çevrilmiş durumda.