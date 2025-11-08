ASGARİ ÜCRET ADIM ADIM BELLİ OLUYOR: Asgari ücret ne kadar olacak, yüzde kaç zam gelir? İşte olası hesaplamalar

2026 yılında geçerli olacak asgari ücret, komisyon toplantılarının ardından belli olacak. Aralık ayında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ev sahipliğinde asgari ücret komisyonu bir araya gelecek. Asgari ücrete %30 zam yapılması durumunda 28 bin 735 lira, %35 zam olması durumunda ise 29 bin 840 lira olacak. Zam oranının %40 seviyesinde olması halinde ise 30 bin 945 liraya yükselecek.