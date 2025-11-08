ASGARİ ÜCRET ADIM ADIM BELLİ OLUYOR: Asgari ücret ne kadar olacak, yüzde kaç zam gelir? İşte olası hesaplamalar

Yeni yıl yaklaşırken asgari ücret zammı gündemin ana başlıklarından biri oldu. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı Ekim enflasyon rakamlarıyla birlikte dört aylık fark ortaya çıktı. Memur, emekli ve asgari ücretli milyonlar, Ocak ayında yapılacak artışın oranını merakla bekliyor. İşte 2026 asgari ücretine ilişkin son değerlendirmeler...
2026 yılına yaklaşırken milyonlarca çalışanın gözü asgari ücret zammına çevrildi. Ocak ayında geçerli olacak yeni maaş tutarı için geri sayım devam ederken, Ekim ayı enflasyon verileriyle birlikte dört aylık enflasyon farkı netleşti. Bu gelişme, memur ve emekli maaş zammıyla birlikte asgari ücret artış oranına dair ipuçlarını da güçlendirdi.
ASGARİ ÜCRET 2026 NE KADAR OLACAK?
Asgari ücret zammı için kulislerde %30 ila 50 arasında farklı yüzdeler gündeme geliyor. Asgari ücret, geçtiğimiz yıl %30 zamlanırken 22 bin 104 liraya yükselmişti.
2026 yılında geçerli olacak asgari ücret, komisyon toplantılarının ardından belli olacak. Aralık ayında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ev sahipliğinde asgari ücret komisyonu bir araya gelecek. Asgari ücrete %30 zam yapılması durumunda 28 bin 735 lira, %35 zam olması durumunda ise 29 bin 840 lira olacak. Zam oranının %40 seviyesinde olması halinde ise 30 bin 945 liraya yükselecek.
GEÇTİĞİMİZ YILLARA GÖRE ASGARİ ÜCRET ZAMLARI
2020 yılı yüzde 15.03 zam ile 2 bin 324 lira
2021 yılı yüzde 21.56 zam ile 2 bin 825 lira
2022 yılı yüzde 50.5 zam ile 4 bin 253 lira
2022 yılı yüzde 29.31 ara zam ile 5 bin 500 lira
2023 yılı yüzde 54.66 zam ile 8 bin 506 lira
2023 yılı yüzde 34 ara zam ile 11 bin 402 lira
2024 yılı yüzde 49 zam ile 17 bin 2 lira
2025 yılı yüzde 30 zam ile 22 bin 104 lira