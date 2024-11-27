Yaklaşık 7 milyon asgari ücretli çalışan, 2024 yılı için belirlenecek zam oranını merakla bekliyor. Asgari ücret tespit komisyonu görüşmelerinin Aralık ayında başlaması planlanıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, süreçle ilgili yaptığı açıklamada, "Geçen seneki gibi bir yöntemle ilerleyeceğiz. Aralık ayının ilk ya da ikinci haftasında işçi ve işveren temsilcileriyle bir araya geleceğiz." ifadelerini kullandı. Yeni yılda asgari ücretin, enflasyon oranları ve refah payı dikkate alınarak belirleneceği tahmin ediliyor. Görüşmelerin ardından 2024 asgari ücret rakamının kamuoyuna açıklanması bekleniyor.

1 /10 Milyonlarca çalışanın merakla beklediği asgari ücret zammı için pazarlık süreci Aralık ayında başlayacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, "Görüşmeleri Aralık ayının ilk ya da ikinci haftasında taraflarla birlikte başlatacağız. Geçen yıl izlediğimiz yöntemi uygulayacağız" dedi. Asgari ücret tespit komisyonunun yapacağı görüşmelerde, ekonomik göstergeler, enflasyon oranları ve işçi-işveren talepleri dikkate alınarak yeni rakam belirlenecek. 2024 yılı asgari ücret zammının, Aralık ayı sonunda netleşmesi bekleniyor.

2 /10 Bakan Işıkhan, Kabine Toplantısı'nın ardından gazetecilerin yeni yıl için belirlenecek asgari ücrete ilişkin sorusunu yanıtladı.

3 /10 Işıkhan, "Süreci geçen seneki gibi yürüteceğiz. Aralık ayının ilk haftası ya da ikinci haftası taraflarla bir araya geleceğiz, biz hazırız. Asgari ücret takvimi belli olunca süreci açıklayacağız." dedi.

4 /10 Asgari ücreti belirleyecek olan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, işçi, işveren ve hükümetten oluşan 15 üyeden meydana geliyor. Geçtiğimiz yıl ilk toplantısını 11 Aralık’ta gerçekleştiren komisyonun, bu yıl da Aralık ayının ilk ya da ikinci haftasında toplanması bekleniyor.

5 /10 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğinde yapılacak görüşmelerde, yeni ücretin 31 Aralık’a kadar belirlenip kamuoyuna duyurulması gerekiyor.

6 /10 İşçiler Komisyon Masasında 15 üyeden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda işçi tarafını TÜRK-İŞ, işveren tarafını ise TİSK temsil ediyor.

7 /10 Hükümeti temsilen 5 üye yer alıyor. Bu yıl da TÜRK-İŞ, heyetindeki 4 üyeyi asgari ücretli çalışanlar arasından seçti. Kararın uzlaşmayla alınması hedeflenirken, belirlenecek yeni asgari ücret 1 yıl boyunca geçerli olacak.

8 /10 Üçlü Danışma Kurulu Bugün Toplanıyor Asgari ücretle ilgili görüşmeler öncesinde Üçlü Danışma Kurulu, bugün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan başkanlığında bir araya gelecek. Toplantının gündeminde “Çalışma Hayatında Yargı Süreçleri” başlığı yer alıyor.

9 /10 Toplantıya, TÜRK-İŞ, HAK-İŞ, DİSK ve TİSK temsilcileri de katılım gösterecek. Üçlü Danışma Kurulu, geçen yıl 20 Ekim’de “Türkiye Yüzyılında Sosyal Diyalog” gündemiyle toplanmıştı.