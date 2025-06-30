Asgari ücret ara zammı için gözler Temmuz ayına çevrildi. İşveren ve milyonlarca çalışan asgari ücrete yeniden ara zam uygulanıp uygulanmayacağını merak ediyor. HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, 30 Haziran Dünya Emekliler Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, emekli aylıklarının alım gücünü koruyacak ve yaşam standartlarını destekleyecek bir seviyede olmasını talep ettiklerini belirtti. Arslan, en düşük emekli aylığının asgari ücret seviyesine yükseltilmesi ve emeklilik hesaplama sisteminin yeniden ele alınması gerektiğini vurguladı.
MAAŞLARDA TEMMUZ GÜNCELLEMESİ BEKLENTİSİ
2025 yılı Ocak ayında net 22.104 TL olarak belirlenen asgari ücretin Temmuz ayında yeniden güncellenip güncellenmeyeceği, milyonlarca çalışan tarafından merakla bekleniyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, enflasyonda düşüş beklendiğini belirtirken, "Bir aksilik olursa Temmuz ayında ara zam gündeme gelebilir" şeklinde açıklamalarda bulundu.
ASGARİ ÜCRETE TEMMUZ’DA ARA ZAM GELECEK Mİ?
Asgari ücret son olarak 2025 yılının Ocak ayında 17 bin lira seviyesinden yüzde 30’luk artışla birlikte 22 bin 104 liraya yükseltildi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan daha önce yaptığı açıklamada enflasyonda düşüş beklendiğini ve aksilik olması durumunda temmuz ayında ara zammın gündeme gelebileceğini ifade etmişti.
2025 yılının ilk ayı Ocak’ta enflasyon 5.03 olarak açıklanırken sonrasında Şubat ayında düşüş devam ederek 2.27 oldu. Mart’ta enflasyon 3,46 ve Nisan ayında ise yüzde 3 olarak açıklandı. Mayıs ayında enflasyon 1.53’e gerilerken Haziran ayında beklenti anketine göre 1.77 olacağı öngörülüyor.
Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının asgari ücret ara zammına ilişkin güncel bir çalışması bulunmuyor.
Asgari ücrete zam yapılırken işveren, işçi sendikaları ve hükümet yetkilileri bir araya gelerek ortak karar alıyor. Asgari ücret zammının 2026 yılı Ocak ayında gerçekleştirilmesi bekleniyor. Konuyla ilgili resmi açıklama geldiğinde detaylar haberimize eklenecektir.
ASGARİ ÜCRET ZAM SENARYOLARI
Asgari ücrette ara zam ihtimalinin gündeme gelmesiyle birlikte zam hesaplamaları da yapılıyor. Mevcut olan asgari ücret 22 bin 104 lira olarak ödenirken yüzde 20 artış olması durumunda 2 bin 420 lira, yüzde 25 artış olması durumunda 5 bin 526 lira, yüzde 30 olması durumunda ise 6 bin 631 lira yükselecek.
EMEKLİ VE MEMUR MAAŞLARI TEMMUZ’DA ARTACAK
Emekli ve memur maaşlarında Temmuz ayında artış yapılacak. SSK, Bağ-Kur ve memur emeklileriyle birlikte kamu çalışanlarının maaşları değişecek.
5 aylık enflasyon verisine göre emekliler şimdiden yüzde 15,10 zam almayı hak etti. Memurların maaşları ise toplu sözleşmeye göre yüzde 5 artacak ve enflasyon farkı da yapılacak.