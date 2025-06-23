ASGARİ ÜCRET TEMMUZ ARA ZAMMI SON DAKİKA: Asgari ücrete ek zam gelecek mi, Temmuz'da asgari ücrete zam yapılacak mı?

BAKAN IŞIKHAN KAPIYI KAPATMAMIŞTI

Bakan Işıkhan asgari ücretle ilgili ilk açıklamasında şu ifadeleri kullanmıştı:

"Vatandaşlarımızın satın alma gücünü hükümet olarak korumak zorundayız. Enflasyonda düşüşün başladığını göreceğiz. Makro ekonomik veriler de bunu gösteriyor. Ancak olur ya bir aksilik olursa Temmuz ayında da tekrar asgari ücret artışı gündeme gelebilir. Ancak ticaretimizi, ihracatımızı arttırmak amacıyla asgari ücreti bir yıl süreyle belirledik. İhracatçıdan bu yüzden alkış aldık. İşveren de geleceğini görmek zorunda."

"Gap Bölgesi'nde tarım ve sanayiyi artırmak için ciddi çalışmalarımız oldu. Vizyoner yaklaşımlarımız nedeniyle ülkemiz istihdamda rekor seviyeye ulaştı. İstihdamı artıramayan birçok ülke söz konusu. Bugün 2023 yılında istihdam ve iş gücüne artış 2024 yılında devam etti."