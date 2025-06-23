ASGARİ ÜCRET TEMMUZ ARA ZAMMI SON DAKİKA: Asgari ücrete ek zam gelecek mi, Temmuz'da asgari ücrete zam yapılacak mı?

Temmuz 2025 asgari ücret zammı merakla bekleniyor. Yılın ikinci yarısına girilirken milyonlarca çalışanın gündeminde “asgari ücrete ara zam yapılacak mı?” sorusu yer alıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Temmuz ayında asgari ücrete ek bir zam yapılmayacağına işaret etti. 2025 Ocak ayında yapılan yüzde 30’luk artışla net asgari ücret 22.104 TL’ye yükseltilmişti. Geçtiğimiz yıl da benzer şekilde yıl ortasında ikinci bir artış yapılmamıştı. Peki, bu yıl bir sürpriz olur mu?
Asgari ücret, 2025’in ilk yarısında yüzde 30 artışla 22.104 TL olarak belirlenmişti. Ancak enflasyonun etkisini hissettirdiği yaz aylarında gözler ara zam ihtimaline çevrildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücretin yıl ortasında tekrar güncellenip güncellenmeyeceği yönündeki iddialara son açıklamasıyla yanıt verdi. İşte Temmuz 2025 asgari ücret zammı konusunda son gelişmeler...
ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM GELECEK Mİ?
Bakan Işıkhan asgari ücrete ara zam sorunuyla ilgili şu değerlendirmelerde bulundu:
"Kamu sözleşmelerine yoğunlaştık, asgari ücrete ara zammı konuşmak için çok erken."
BAKAN IŞIKHAN KAPIYI KAPATMAMIŞTI
Bakan Işıkhan asgari ücretle ilgili ilk açıklamasında şu ifadeleri kullanmıştı:
"Vatandaşlarımızın satın alma gücünü hükümet olarak korumak zorundayız. Enflasyonda düşüşün başladığını göreceğiz. Makro ekonomik veriler de bunu gösteriyor. Ancak olur ya bir aksilik olursa Temmuz ayında da tekrar asgari ücret artışı gündeme gelebilir. Ancak ticaretimizi, ihracatımızı arttırmak amacıyla asgari ücreti bir yıl süreyle belirledik. İhracatçıdan bu yüzden alkış aldık. İşveren de geleceğini görmek zorunda."
"Gap Bölgesi'nde tarım ve sanayiyi artırmak için ciddi çalışmalarımız oldu. Vizyoner yaklaşımlarımız nedeniyle ülkemiz istihdamda rekor seviyeye ulaştı. İstihdamı artıramayan birçok ülke söz konusu. Bugün 2023 yılında istihdam ve iş gücüne artış 2024 yılında devam etti."
2025 ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLDU?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, 1 Ocak 2025 tarihinden geçerli olacak asgari ücretin net 22 bin 104 lira olarak belirlendiğini bildirdi.
Buna göre, brüt 26 bin 5 lira 50 kuruş olan asgari ücretin, 22 bin 104 lira 67 kuruşunu net asgari ücret, 3 bin 640 lira 77 kuruşunu SGK primi ve 260 lira 6 kuruşunu işsizlik sigortası primi oluşturdu.
Brüt 26 bin 5 lira 50 kuruş olan asgari ücrete, 4 bin 30 lira 85 kuruş SGK primi (işveren payı) ile 520 lira 11 kuruş işveren işsizlik sigorta primi kalemleri de eklenince yeni asgari ücretin bir işçi için işverene aylık maliyeti 30 bin 556 lira 46 kuruş oldu.
Yeni asgari ücret rakamıyla, devletin her bir asgari ücretli için işverenlere verdiği asgari ücret desteği de 700 liradan 1000 liraya çıkarıldı.