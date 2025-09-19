ASGARİ ÜCRET ZAM GÖRÜŞMELERİ 2025 TARİHİ: Yeni asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücret zammı toplantı tarihi açıklandı mı?

2026 yılı asgari ücretinin belirlenmesi için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Milyonlarca çalışan, yapılacak toplantı ve açıklamaları takip ediyor. Peki, 2026 asgari ücret zammı ne zaman açıklanacak?

1 /4 Asgari ücretli çalışanlar 2026 yılı zammını dört gözle bekliyor. Gözler, asgari ücretin belirleneceği toplantı takvimine çevrildi. Zam oranı ve yeni rakamlar ne zaman açıklanacak?

2 /4 2026 ASGARİ ÜCRET ZAMMI İÇİN TOPLANTILAR NE ZAMAN YAPILACAK? 2026 yılı asgari ücretinin belirlenmesi için Asgari Ücret Tespit Komisyonu, Aralık 2025'te toplanacaktır. Komisyon, işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan 15 üyeden meydana gelir ve genellikle dört toplantı yaparak yeni asgari ücret seviyesini belirler.

3 /4 Toplantılar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğinde gerçekleşir ve sonuçlar genellikle Aralık ayı sonunda kamuoyuna duyurulur.