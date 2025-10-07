2026 Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantıları yaklaşırken, milyonlarca çalışanın gözü yeni asgari ücret zammı oranlarına çevrilmiş durumda. Enflasyon verileri, ekonomik büyüme hedefleri ve işveren temsilcilerinin görüşleri doğrultusunda belirlenecek olan 2026 asgari ücretin, hem brüt hem de net maaş düzeylerinde bir artış getirmesi bekleniyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun Aralık ayında dört ayrı toplantı yapması beklenirken, yeni yılda geçerli olacak asgari ücret tahminleri de gelmeye devam ediyor. İşte 2026 Ocak asgari ücret tahminleri.
Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2026 asgari ücret zammı için çalışmalarına başlaması bekleniyor. Yeni yılda uygulanacak asgari ücretin brüt ve net maaş tahminleri, çalışanlar ve işverenler tarafından yakından takip ediliyor. Komisyon, ekonomik göstergeler ve enflasyon oranlarını dikkate alarak 2026 asgari ücret miktarını belirleyecek. Brüt ve net maaş tahminleri, işçilerin geçim şartlarını iyileştirmeyi hedeflerken, işverenlerin maliyet hesaplamalarını da etkileyecek. Peki yeni asgari ücret ne kadar olacak? 2026 Ocak asgari ücret tahminleri.
2026 ASGARİ ÜCRET GÖRÜŞMELERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
2026 yılına dair asgari ücret görüşmelerinin Aralık ayında başlaması bekleniyor. 2025 asgari ücreti belirlenmesi için Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını 10 Aralık'ta, ikinci toplantısını 16 Aralık'ta üçüncü toplantısını 19 Aralık'ta, dördüncü toplantısını ise 24 Aralık'ta gerçekleştirmişti.
ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE KADAR OLACAK?
Asgari ücret 2025 yılında yüzde 30 oranında artırılarak brüt 26.005,50 TL, net 22.104,67 TL’ye yükseltildi. Merkez Bankasının 2024 yılı Dördüncü Enflasyon Raporunda ise 2025 yılı enflasyonu yüzde 21 olarak tahmin edildi. 2025 yılı asgari ücreti beklenen enflasyonun üzerinde ama gerçekleşen enflasyonun altında tespit edildi.
Geçen yılki asgari ücret artışını doğru tahmin eden JP Morgan, 2026 yılında uygulanacak asgari ücretin ise yüzde 20 oranında artacağı tahmininde bulundu. Morgan Stanley ise 2026 yılında asgari ücret artışının yüzde 20-25 oranında artacağını tahmin etti.
Zam oranı yüzde 20 olursa gelecek yıl brüt asgari ücret 31.207 TL, net asgari ücret 26.526 TL’ye yükselecek. Zam oranı yüzde 25 olduğunda ise brüt asgari ücret 32.507 TL, net asgari ücret 27.631 TL olacak.
HAK-İŞ VE TÜRK-İŞ ASGARİ ÜCRET GÖRÜŞMELERİNE KATILACAK MI?
HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, 2026 yılında geçerli olacak asgari ücretin belirlenme süreciyle ilgili, "TÜRK-İŞ ile yine bir görüşmemiz oldu. Katılmayacaklarını tekrar teyit ettiler. Bizim de katılmayacağımızı kendilerine tekrar ifade ettim. Bu hem işçilerin hem de hükümetin aleyhine bir kaosa dönüşecek. O zaman Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) ile hükümet oturup asgari ücreti belirleyecek." ifadelerini kullandı.
TÜRK-İŞ, 17 bin 2 lira olan asgari ücretin, yüzde 45 oranında enflasyon zammı ve yüzde 20 refah payı ile 29 bin 583 lira olmasını talep etti. DİSK, Temmuz 2025’te asgari ücretin 28 bin TL’ye çıkarılması gerektiğini söylemişti. İşte yıllara göre asgari ücret tutarları: