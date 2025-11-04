ASGARİ ÜCRETTE BEKLENTİ OLUŞTU: Asgari ücret zammı ne kadar olacak, beklenti ne yönde? Asgari ücret zammı için son tahminler

Asgari ücret zammına ilişkin gelişmeler milyonlarca çalışan tarafından yakından izleniyor. Yıl sonu yaklaşırken maaş artışlarına yönelik beklentiler güçlenirken, Ekim ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla 4 aylık enflasyon farkı da netleşti. Memur ve emekli maaş zamlarının ardından gözler şimdi asgari ücret zammına çevrildi. Peki, 2026 asgari ücret ne kadar olacak? İşte son tahminler ve beklentiler...
Enflasyon verileriyle birlikte yeni yılda maaş artışlarının çerçevesi belirlenmeye başladı. TÜİK’in açıkladığı Ekim ayı enflasyon oranı sonrasında, 4 aylık enflasyon farkı kesinleşti. Bu gelişme, memur ve emekli maaşlarının yanı sıra 2026 asgari ücret zammına dair ipuçları da veriyor. Ekonomistler, yeni asgari ücretin alım gücünü koruyacak düzeyde artırılması gerektiği görüşünde.
ASGARİ ÜCRETTE KARAR MEKANİZMASI NASIL İŞLİYOR?
Her yıl aralık ayında toplanan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, milyonlarca çalışanın gelirini doğrudan belirleyen yeni ücret seviyesini karara bağlıyor. Komisyon, işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere toplam 15 üyeden oluşuyor. Görüşmelerde farklı tarafların teklifleri değerlendirilirken, süreç sonunda çoğunluk oyuyla karar alınıyor. Hükümet, bu süreçte denge unsuru ve hakem rolü üstleniyor.
ZAM BEKLENTİLERİNDE ENFLASYON BELİRLEYİCİ OLACAK
Geçmiş yıllara bakıldığında, yıllık enflasyon oranlarının asgari ücret artışında temel referans noktası olduğu görülüyor. Genellikle zam oranları enflasyona paralel veya birkaç puan üzerinde belirleniyor. Orta Vadeli Program (OVP)’da 2025 yıl sonu enflasyon tahmini %28,5 olarak öngörülüyor. Bu oran, yeni yılda yapılacak asgari ücret artışına yönelik hesaplamalarda temel belirleyici olacak.
BÜTÇEDE VERGİ MUAFİYETİ DETAYI ZAM BEKLENTİSİNE İPUCU VERİYOR
2026 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Teklifi’nde yer alan vergi istisnası kalemi, asgari ücret zammına ilişkin önemli bir gösterge olarak değerlendiriliyor.
Hâlihazırda asgari ücretten gelir ve damga vergisi alınmıyor. Ayrıca tüm çalışanların maaşlarında, asgari ücret düzeyine kadar olan kısmı vergiden muaf tutuluyor. Bu uygulama nedeniyle bütçede her yıl önemli bir kaynak ayrılıyor.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 2026 yılı için bu vergi muafiyetinin çalışanlara katkısının 1 trilyon 92 milyar lira olacağını açıkladı. Bu tutar, 2025 bütçesindeki 853 milyar liralık ödeneğe göre yaklaşık %28 artış anlamına geliyor.
VERGİ ARTIŞI, ASGARİ ÜCRET ZAMMINA DOLAYLI MESAJ VERİYOR
Vergi istisnasına ayrılan kaynaktaki artış, doğrudan asgari ücrette beklenen artış oranıyla ilişkilendiriliyor. Bütçedeki bu büyüme oranı, %28,5’lik yıl sonu enflasyon tahminiyle örtüşüyor.
Ancak henüz kesin bir zam oranı açıklanmadı. Komisyon, Aralık ayında yapacağı toplantılarda ekonomik koşullar, işveren maliyetleri ve çalışanların alım gücü gibi faktörleri dikkate alarak nihai kararı verecek. Bu nedenle yeni asgari ücret oranı, mevcut tahminlerin altında ya da üzerinde açıklanabilir.
GEÇMİŞ DÖNEMLERDEN ÖRNEKLER
Önceki yıllarda, bütçede vergi muafiyetine ayrılan kaynak artışı ile açıklanan asgari ücret zam oranları arasında yakın bir ilişki görüldü.
Örneğin 2024’ten 2025’e geçişte bu destek kalemi %25 artırılırken, Komisyon %30 zam kararı almıştı. Bu da bütçedeki artış oranının, asgari ücret zammının genellikle birkaç puan gerisinde kaldığını ortaya koyuyor.