Emekli, memur ve asgari ücretlilerin ocak ayında alacağı zamların alım gücü üzerindeki etkisi merak konusu oldu. 2026 yılı asgari ücretine yapılacak zam, hem çalışanlar hem de işverenler tarafından en çok araştırılan başlıklar arasında öne çıkıyor. “Asgari ücret 2026’da ne kadar artacak, yeni ücret tablosu nasıl belirlenecek?” soruları gündemin merkezinde yer alıyor. 2026 Ocak ayı asgari ücret zammı ne zaman belli olacak? Asgari ücrete brüt ve net tutara ne kadar zam gelecek? İşte 2026 asgari ücretine dair öngörüler ve son dakika gelişmeleri…

1 /6 Asgari ücret zammı için süreç merak ediliyor. 2026 yılında uygulanacak olan yeni asgari ücret için belirlenen rakam ne olacak? Son olarak Ocak 2025'te zamlanan asgari ücrete Temmuz ayında ara zam yapılmamıştı. Peki, asgari ücret zammı için toplantılar ne zaman yapılacak?

2 /6 2026 Asgari Ücret Toplantısı Ne Zaman Yapılacak?

2026 yılı için geçerli olacak yeni asgari ücreti belirlemek üzere komisyonun toplantıları Aralık 2025’te yapılacak. Görüşmelerin ardından yeni ücretin yıl bitmeden açıklanması bekleniyor.

3 /6 2026 ASGARİ ÜCRET BELLİ OLDU MU? 2026 yılında geçerli olacak asgari ücret konusunda resmi bir duyuru henüz yapılmadı. Ancak ekonomi çevrelerinin değerlendirmeleri ve uzmanların tahminleri, çalışanlara yansıyacak olası zam oranlarına dair ipuçları veriyor.

4 /6 ASGARİ ÜCRETTE YÜKSELİŞ BEKLENTİSİ Asgari ücrette yaklaşık yüzde 20 artış öngörülüyor. Bu durumda yeni asgari ücretin 26.500 TL seviyesine çıkması bekleniyor. Uluslararası kuruluşların tahminleri de 26–27 bin TL bandında yoğunlaşıyor.

5 /6 2026 ASGARİ ÜCRET İÇİN BEKLENTİLER NE YÖNDE? 2026 yılı için asgari ücret artışına dair farklı senaryolar üzerinden yapılan hesaplamalar şu şekilde öne çıkıyor: %20 zam senaryosu: Mevcut net asgari ücret olan 22.104,67 TL’ye 4.420 TL eklenmesiyle yeni rakam yaklaşık 26.524 TL oluyor. %25 zam senaryosu: 5.526 TL’lik artışla net asgari ücretin 27.630 TL seviyesine çıkması öngörülüyor. %30 zam senaryosu: 6.631 TL’lik zamla birlikte net asgari ücretin 28.735 TL düzeyine ulaşması bekleniyor.

