ASKİ su kesintisi: Mamak ve Polatlı ilçeleri etkilenecek Kahramankazan’da 9 saatlik su kesintisi

10:1113/11/2025, Perşembe
ASKİ su kesintisi duyurusu yayımlandı. Mamak ve Polatlı ilçelerinde 13 Kasım 2025 Perşembe günü su kesintisi yaşanacak. Kahramankazan'da 9 saati bulacak planlı su kesintisi uygulanacak. ASKİ Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, altyapı çalışmaları nedeniyle belirli mahallelerde uzun süreli kesinti yapılacağı belirtildi. Peki Ankara’da su kesintisi hangi bölgelerde olacak, sular ne zaman gelecek? İşte detaylar.

Ankara’nın bazı bölgelerinde 13 Kasım 2025 tarihinde planlı su kesintisi yaşanacak. ASKİ, altyapı bakım ve onarım çalışmalarının düzenli şekilde yapılabilmesi için suyu geçici olarak durduracak. ASKİ, yapım çalışmaları nedeniyle Polatlı ve Mamak olmak üzere bazı ilçelerde su kesintisi yapılacağını duyurdu. Peki Ankara’da su kesintisi hangi mahallede olacak? İşte detaylar.

POLATLI

Arıza Tarihi: 13.11.2025 08:30:00

Tamir Tarihi: 13.11.2025 13:00:00

Detay: ZORUNLU SU KESİNTİSİ: Polatlı İlçesi Şehitlik mahallesi Keskin caddesi üzerinde bulunan içme suyu dağıtım şebeke hattında, oluşan arıza nedeniyle, arızanın daha hızlı giderilmesi adına zorunlu su kesintisi uygulanmaktadır.

Etkilenen Yerler: Şehitlik mahallesi bir kısmı.

POLATLI

Arıza Tarihi: 13.11.2025 08:30:00

Tamir Tarihi: 13.11.2025 17:00:00

Detay: ZORUNLU SU KESİNTİSİ: Polatlı İlçes ZAFER MAHALLESi caddesi üzerinde bulunan içme suyu dağıtım şebeke hattında, oluşan arıza nedeniyle, arızanın daha hızlı giderilmesi adına zorunlu su kesintisi uygulanmaktadır.

Etkilenen Yerler: Zafer Mah Yenimahalle bi kısmı.

MAMAK

Arıza Tarihi: 13.11.2025 09:30:00

Tamir Tarihi: 13.11.2025 14:00:00

Detay: Suyun üst kotlara erişim saati:15:00 Detay: Mamak İlçesi Şahap Gürler mahallesi 1237 sokak içinde Ø100 lük duktil içme suyu hattı arızasından dolayı plansız su kesintisi yapılmıştır.

Etkilenen Yerler: 1237 sokak ve civarı.

KAZAN

Arıza Tarihi: 13.11.2025 10:00:00

Tamir Tarihi: 13.11.2025 18:00:00

Detay: Kahraman Kazan İlçesi Saray ve Dağ yaka mahalleleri sanayi bölgesinde yoğun kullanımdan kaynaklı su kesintisi yaşanacaktır.

Etkilenen Yerler: Saray Mahallesi, 614 Cadde, Dağyaka Caddesi, Atom Caddesi, Çaniçi Caddesi, 688 Caddesi, 115 Cadde ve mevcut Caddelere bağlı sokaklar, Saray Köy içi.

#ASKİ su kesintisi
#Mamak
#Kahramankazan
#Polatlı
