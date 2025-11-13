Ankara’nın bazı bölgelerinde 13 Kasım 2025 tarihinde planlı su kesintisi yaşanacak. ASKİ, altyapı bakım ve onarım çalışmalarının düzenli şekilde yapılabilmesi için suyu geçici olarak durduracak. ASKİ, yapım çalışmaları nedeniyle Polatlı ve Mamak olmak üzere bazı ilçelerde su kesintisi yapılacağını duyurdu. Peki Ankara’da su kesintisi hangi mahallede olacak? İşte detaylar.