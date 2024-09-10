B sınıfı ehliyeti olanlar dikkat! Şartları yeniden değişiyor o yaştan üstü kullanamayacak

Trafik güvenliğini artırmak amacıyla ehliyet düzenlemelerinde köklü değişiklikler yapılıyor. Özellikle yaşlı sürücüleri ilgilendiren bu yeni düzenleme, belirli bir yaş sınırını aşan sürücülerin araç kullanmasını kısıtlamayı hedefliyor. Yapılan değişikliklerle, yaşlı sürücülerin trafikteki risklerini azaltmak ve yol güvenliğini sağlamak öncelikli amaç olarak belirlenmiş durumda. Yeni uygulama, belirli sağlık kontrolleri ve sürüş yeterlilik testleri de içerirken, detaylar yakında kamuoyuyla paylaşılacak.

1 / 7 Ehliyet düzenlemelerinde köklü değişiklik! Artık belirli bir yaş sınırını aşan sürücülerin araç kullanmalarına izin verilmeyecek.

2 / 7 Yeni düzenleme, trafik güvenliğini artırmayı ve yol güvenliğini ön planda tutarak yaşlı sürücülerin yol üzerindeki risklerini azaltmayı hedefliyor.

3 / 7 Ticari taşımacılıkta yaş sınırı uzatıldı Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, ticari amaçlı kara yolu taşımacılığı yapan sürücüler için yaş sınırını 2024 yılı sonuna kadar uzattı.

4 / 7 Eylül 2021'de yürürlüğe giren düzenlemeyle, ticari yük ve yolcu taşımacılığı yapan sürücülerin mesleki yeterlilik belgeleriyle çalışma süresi 66 yaş olarak belirlenmişti. Bu bağlamda, ticari amaçlı taşımacılık yapan sürücüler için geçici olarak uygulanan yaş sınırı 69 olarak belirlenmişti.

5 / 7 Süre uzatıldı Sektördeki mağduriyetlerin önüne geçilmesi amacıyla, 69 yaş sınırını belirleyen düzenlemenin süresi 2024 yılı sonuna kadar uzatıldı. Bu düzenleme ile, yaş sınırına takılmadan mesleki yeterlilik belgeleriyle çalışma imkanı sağlanacak. Sayısal takograf kartları yenilenecek

6 / 7 Düzenleme kapsamında, SRC türü (SRC-5 hariç) mesleki yeterlilik belgesi süresi biten veya bitecek olan sürücüler, sağlık raporu ve psikoteknik değerlendirme raporu ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı bölge müdürlüklerine başvuru yapabilecek.