Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği, bahis soruşturması kapsamında 1024 futbolcuyu tedbirli olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti. Trendyol Süper Lig'den aralarında Metehan Baltacı, Eren Elmalı, Boran Başkan, Salih Malkoçoğlu’nun da olduğu 27 futbolcu disipline gönderildi. İşte bahis soruşturmasında disipline gönderilen futbolcular.
TFF'den yapılan açıklamada, Trendyol Süper Lig'den 27, Trendyol 1. Lig'den 77, Nesine 2. Lig'den 282, Nesine 3. Lig'den 629 futbolcu ile 9 profesyonel oyuncu olmak üzere 1024 futbolcunun bahis soruşturması kapsamında disipline gönderildiği kaydedildi. İşte bahis soruşturmasında disipline sevk edilen futbolcu isimleri.
1024 futbolcunun tedbirli olarak PFDK'ye sevk edilmesi nedeniyle, kulüplerin kadro eksiklerini tamamlayabilmesi adına yalnızca ulusal düzeyde, 2025-2026 sezonu kış transfer dönemine ilave olarak 15 günlük transfer ve tescil periyodu tanınması için FIFA ile görüşmelere başlandığı aktarıldı.
Sadece bir kere bahis hareketi olduğu görülen 47 futbolcunun disiplin sevk işlemleri, telafisi mümkün olmayan zararlara sebebiyet vermemek adına ilgili kurumlardan gelecek cevabi evraklar neticesinde elde edilecek yeni delil ve bilgiler çerçevesinde değerlendirileceği de vurgulandı.
Bahis oynayan Süper Lig oyuncuları kim, hangi takımdan?
Bahis soruşturması sebebiyle disipline gönderilen Süper Lig oyuncuları şu şekilde:
Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Necip Uysal
Corendon Alanyaspor: İzzet Çelik, Enes Keskin, Yusuf Özdemir, Bedirhan Özyurt
Çaykur Rizespor: Efe Doğan, Furkan Orak
Galatasaray: Metehan Baltacı, Eren Elmalı
Gaziantep FK: Muhammet Taha Güneş, Nazım Sangare
Göztepe: İzzet Furkan Malak, Uğur Kaan Yıldız
Hesap.com Antalyaspor: Kerem Kayaarası
ikas Eyüpspor: Mükremin Arda Türköz
Kasımpaşa: Ege Albayrak, Ali Emre Yanar
Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük: Furkan Bekleviç, Kerem Yusuf Sirkeci
Samsunspor: Celil Yüksel
Trabzonspor: Boran Başkan, Salih Malkoçoğlu
TÜMOSAN Konyaspor: Adil Demirbağ, Alassane Ndao
Zecorner Kayserispor: Berkan Aslan, Abdulsamet Burak
Bahis oynadıkları gerekçesiyle en çok futbolcusu sevk edilen kulüpler:
▪ 18 - Diyarbekirspor
▪ 17 - Ağrıspor
▪ 17 - Erbaasspor
▪ 16 - Yalova FK
▪ 15 - Bingölspor
▪ 15 - Mazıdağı Fosfat Spor
▪ 14 - Yozgat Belediyesi Bozokspor
▪ 13 - Artvin Hopaspor
▪ 13 - Beykozspor
▪ 13 - Kırşehir FK
▪ 13 - Etimesgutspor
▪ 13 - Silivrispor
Nesine 2. Lig ve Nesine 3. Lig'e ara mı verildi?
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, aldığı kararla Nesine 2. Lig ve Nesine 3. Lig'e 2 hafta ara verdi.
TFF'den yapılan açıklamaya göre, Nesine 2. Lig'den 282 ve Nesine 3. Lig'den 629 oyuncunun bahis soruşturması kapsamında Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna sevk edilmesinin ardından bu liglere 2 hafta ara verildi. Bu kararla birlikte Nesine 2. Lig ve Nesine 3. Lig'in sezon planlaması da değişti.