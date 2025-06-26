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BASRA SICAKLARINA KARŞI KRİTİK UYARI: 26 Haziran 2025 Perşembe hava durumu detayları

BASRA SICAKLARINA KARŞI KRİTİK UYARI: 26 Haziran 2025 Perşembe hava durumu detayları

09:0026/06/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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Basra kaynaklı sıcak hava dalgası Türkiye’yi etkisi altına aldı. İstanbul, İzmir ve Ankara başta olmak üzere birçok kentte hava sıcaklıkları 40 dereceye yaklaşacak. Peki bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji'den kimlere ne uyarılar geldi?

Haziran sonuna yaklaşırken Türkiye genelinde kavurucu sıcaklar etkisini artırıyor. Özellikle yaşlılar, çocuklar, hamileler ve kronik hastalığı olan bireylerin günün en sıcak saatlerinde dışarı çıkmaması önerildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) ise 26 Haziran 2025 Perşembe günü için yağış beklentisi olmadığını duyurdu. Türkiye’nin büyük bölümünde gökyüzü açık ve az bulutlu olacak. Hava sıcaklıkları ise mevsim normallerinin oldukça üzerine çıkacak.

26 HAZİRAN 2025 PERŞEMBE GÜNCEL HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

Marmara Bölgesi

Günün büyük bölümünde gökyüzü açık ve güneşli.

İstanbul: 19°C / 35°C

Edirne: 21°C / 40°C

Kırklareli: 20°C / 38°C

Balıkesir: 18°C / 36°C


Ege Bölgesi

Sıcaklık rekorları zorlanıyor, özellikle kıyı kesimlerde 39°C'ye varan değerler bekleniyor.

İzmir: 24°C / 39°C

Muğla: 23°C / 39°C

Uşak: 17°C / 36°C

Afyonkarahisar: 16°C / 34°C


Akdeniz Bölgesi

Yüksek sıcaklıkların yanı sıra nem oranı da hissedilir seviyede.

Antalya: 26°C / 36°C

Adana: 21°C / 36°C

Isparta: 19°C / 35°C

Hatay: 22°C / 32°C


İç Anadolu Bölgesi

Bölge genelinde sıcaklıklar yükselirken gökyüzü tamamen açık olacak.

Ankara: 18°C / 34°C

Eskişehir: 17°C / 36°C

Konya: 19°C / 33°C

Sivas: 11°C / 30°C


Batı Karadeniz

Nispeten serin ama güneşli bir gün bekleniyor.

Bolu: 14°C / 33°C

Düzce: 17°C / 35°C

Sinop: 19°C / 30°C

Zonguldak: 18°C / 29°C


Orta ve Doğu Karadeniz

Gökyüzü açık; sahil şeridinde daha serin, iç kesimlerde ise sıcaklık yüksek.

Samsun: 19°C / 30°C

Rize: 17°C / 28°C

Trabzon: 18°C / 26°C

Amasya: 16°C / 36°C


Doğu Anadolu Bölgesi

Gece serin, gündüzleri ise sıcak.

Erzurum: 8°C / 29°C

Kars: 6°C / 27°C

Van: 14°C / 26°C

Malatya: 17°C / 37°C


Güneydoğu Anadolu Bölgesi

Günün en yüksek sıcaklıklarının görüldüğü bölge.

Diyarbakır: 23°C / 41°C

Gaziantep: 23°C / 40°C

Mardin: 25°C / 38°C

Siirt: 23°C / 39°C


#26 Haziran Perşembe Hava Durumu
#Basra Sıcakları
#Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM)
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