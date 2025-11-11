Yeni Şafak
BİM 11-14 Kasım 2025 aktüel ürünler kataloğu satışta! Bu hafta hangi ürünler indirimde? Kirli Sepetli, organizer, mini buzdolabı, elektrikli süpürge...

11/11/2025, Salı
G: 11/11/2025, Salı
Yeni haftanın ilk Bim broşürü iaktüel ürünler sabah saatlerinden itibaren raflarda yerini aldı. Ara tatil özel bim aktüel kataloğu ile farklı ürünler 11-14 Kasım 2025 tarihlerinde raflarda satışa sunuldu. Haftanın aktüel ürünler kataloğu, teknolojik ürünlerin yanı sıra züccaciye, tekstil ve çocuk oyuncakları gibi farklı kategorilerde de sürprizlerle dolu. BİM 11-14 Kasım 2025 aktüel kataloğunda neler var? Bu hafta hangi ürünler indirimde? Kirli Sepetli, organizer, mini buzdolabı, elektrikli süpürge...

11 KASIM BİM AKTÜEL 2025 KATALOĞU


Piliç Izgara (Banvit 1000g) 139 TL

Dost Salep 69,50 TL

Dana Hamburger Köftesi 119 tL

Piliç Acılı Kebap 109 TL

Dana Dilimli Sucuk 99,50 TL

Piliç Döner 249 TL

Piliç Jülyen Sosis 75 TL







SAYLEY Sütlü Fındık Krema 85 TL


Tahinli Fındık Ezmesi 199 TL

Antep Fıstıklı ve Sütlü Çikolatalı Krema 189 TL

Brownie Intense Fındıklı 19 TL

Dolgulu Mini Yumurta Çikolata 129 TL




Capitol Şampuan 500 ml - 85 TL


Saç Bakım Yağı 99 TL

Sıvı Saç Kremi 95 TL

Ultra Çamaşır Suyu 199 TL

Sıvı Çamaşır Deterjanı 199 TL

Çamaşır Ymuşatıcısı 125 TL

Toz Deterjan 399 TL

Sıvı Sabun 99 TL

Lisanslı Parfüm 109 TL








14 KASIM BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 2025


Dijitsu 58" 4K UHD QLED Google Tv 19.900 TL

Dijitsu 43' Full HD Google Tv 9.450 TL

Ares Rattan Koltuk 599 TL

Lotus Koltuk 599 TL

Queen Rattan Koltuk 209 TL

Nibras Koltuk 199 TL

Basamaklı Plastik Tabure 199 TL

Plastik Tabure 99 TL

Hobi Rattan Koltuk 199 TL

Zeugma Rattan Masa 799 TL

Katlanır Sehpa 349 TL

Mermer Desenli 2 Adet Plastik Kollu Sandalye Seti 799 TL

Kirli Sepetli Banyo Organizer 1.290 TL













Keysmart Mini Buzdolabı 4.990 TL

Fakir Atria Toz Torbasız Elektrikli Süpürge 4.750 TL

Kumtel Sürgülü Aspiratör 1.690 TL

Heifer Blender 1.790 TL

Kumtel Halı Koltuk Temizleme Makinesi 3.990 TL

Kumtel Mini Fırın 2.150 TL

Kumtel Saç Kurutma Makinesi 749 TL

Range FlexiGlide Buharlı Ütü 990 TL

Homend Stand Mikser 4.490 TL

Kumtel Tost Makinesi 2.990 TL

Homend Pottoman Bol Köpüklü Türk Kahve Makinesi 1.390 TL

Kazak Tüy Toplama Cihazı 175 TL

Fakir Brila Buharlı Ütü 1.690 TL












Barbie Prenses Bebekler 249 TL


Minecarft Figür Seti 279 TL

Yükselen Zeka Çarpma Öğreten Oyuncak 259 TL

Fisher Price İp Geçirme Oyunu 119 TL



Trend Yumak 3'lü 109 TL

Trend Cake Yumak 95 TL

Polar Gömlek 329 TL

Lotto Kadın / Erkek Yarım Fermuarlı Polar Sweat 279 TL

Lotto Çocuk Yarım Fermuarlı Polar Sweat 199 TL

Dagi Kadın Triko Takım 2'li 599 TL

Dagi Erkek Pijama Takımı 699 TL

Erkek Dokuma Pantolon 319 TL

Erkek Şardonlu Pike Eşofman Altı 249 TL

Kadın Kaşe Eşofman Altı 289 TL

Banyo Paspas Seti 349 TL










Yuvarlak Bambu Kirli Sepeti 399 TL

Temizlik Seti 199 TL

Kalorifer Peteği Fırçası 39 TL

Toz Alma Püskülü Çeşitleri 75 TL

Standlı Hazneli Bulaşık Fırçası 119 TL

Figürlü Mutfak Fırçası 75 TL

Vantuzlu Kaydırmaz Banyo Paspası 129 TL

Banyo Seti 299 TL

Teleskopik Saplı Cam Sileceği 249 TL








Bonera Çelik Tencere 549 TL


Bonera Çelik Derin Tencere 449 TL

Bonera Çelik Karnıyarık Tencere 599 TL

Porselen Kahvaltı Takımı 499 TL

Paşabahçe Gaia Bardak Takımı 299 TL

Espresso Bardak Takımı 179 TL

Boncuklu Cam Fincan Seti 269 TL






