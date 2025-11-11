BİM 11-14 Kasım 2025 aktüel ürünler kataloğu satışta! Bu hafta hangi ürünler indirimde? Kirli Sepetli, organizer, mini buzdolabı, elektrikli süpürge...

Yeni haftanın ilk Bim broşürü iaktüel ürünler sabah saatlerinden itibaren raflarda yerini aldı. Ara tatil özel bim aktüel kataloğu ile farklı ürünler 11-14 Kasım 2025 tarihlerinde raflarda satışa sunuldu. Haftanın aktüel ürünler kataloğu, teknolojik ürünlerin yanı sıra züccaciye, tekstil ve çocuk oyuncakları gibi farklı kategorilerde de sürprizlerle dolu. BİM 11-14 Kasım 2025 aktüel kataloğunda neler var? Bu hafta hangi ürünler indirimde? Kirli Sepetli, organizer, mini buzdolabı, elektrikli süpürge...
11 KASIM BİM AKTÜEL 2025 KATALOĞU
Piliç Izgara (Banvit 1000g) 139 TL
Dost Salep 69,50 TL
Dana Hamburger Köftesi 119 tL
Piliç Acılı Kebap 109 TL
Dana Dilimli Sucuk 99,50 TL
Piliç Döner 249 TL
Piliç Jülyen Sosis 75 TL
SAYLEY Sütlü Fındık Krema 85 TL
Tahinli Fındık Ezmesi 199 TL
Antep Fıstıklı ve Sütlü Çikolatalı Krema 189 TL
Brownie Intense Fındıklı 19 TL
Dolgulu Mini Yumurta Çikolata 129 TL
Capitol Şampuan 500 ml - 85 TL
Saç Bakım Yağı 99 TL
Sıvı Saç Kremi 95 TL
Ultra Çamaşır Suyu 199 TL
Sıvı Çamaşır Deterjanı 199 TL
Çamaşır Ymuşatıcısı 125 TL
Toz Deterjan 399 TL
Sıvı Sabun 99 TL
Lisanslı Parfüm 109 TL
14 KASIM BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 2025
Dijitsu 58" 4K UHD QLED Google Tv 19.900 TL
Dijitsu 43' Full HD Google Tv 9.450 TL
Ares Rattan Koltuk 599 TL
Lotus Koltuk 599 TL
Queen Rattan Koltuk 209 TL
Nibras Koltuk 199 TL
Basamaklı Plastik Tabure 199 TL
Plastik Tabure 99 TL
Hobi Rattan Koltuk 199 TL
Zeugma Rattan Masa 799 TL
Katlanır Sehpa 349 TL
Mermer Desenli 2 Adet Plastik Kollu Sandalye Seti 799 TL
Kirli Sepetli Banyo Organizer 1.290 TL
Keysmart Mini Buzdolabı 4.990 TL
Fakir Atria Toz Torbasız Elektrikli Süpürge 4.750 TL
Kumtel Sürgülü Aspiratör 1.690 TL
Heifer Blender 1.790 TL
Kumtel Halı Koltuk Temizleme Makinesi 3.990 TL
Kumtel Mini Fırın 2.150 TL
Kumtel Saç Kurutma Makinesi 749 TL
Range FlexiGlide Buharlı Ütü 990 TL
Homend Stand Mikser 4.490 TL
Kumtel Tost Makinesi 2.990 TL
Homend Pottoman Bol Köpüklü Türk Kahve Makinesi 1.390 TL
Kazak Tüy Toplama Cihazı 175 TL
Fakir Brila Buharlı Ütü 1.690 TL
Barbie Prenses Bebekler 249 TL
Minecarft Figür Seti 279 TL
Yükselen Zeka Çarpma Öğreten Oyuncak 259 TL
Fisher Price İp Geçirme Oyunu 119 TL
Trend Yumak 3'lü 109 TL
Trend Cake Yumak 95 TL
Polar Gömlek 329 TL
Lotto Kadın / Erkek Yarım Fermuarlı Polar Sweat 279 TL
Lotto Çocuk Yarım Fermuarlı Polar Sweat 199 TL
Dagi Kadın Triko Takım 2'li 599 TL
Dagi Erkek Pijama Takımı 699 TL
Erkek Dokuma Pantolon 319 TL
Erkek Şardonlu Pike Eşofman Altı 249 TL
Kadın Kaşe Eşofman Altı 289 TL
Banyo Paspas Seti 349 TL
Yuvarlak Bambu Kirli Sepeti 399 TL
Temizlik Seti 199 TL
Kalorifer Peteği Fırçası 39 TL
Toz Alma Püskülü Çeşitleri 75 TL
Standlı Hazneli Bulaşık Fırçası 119 TL
Figürlü Mutfak Fırçası 75 TL
Vantuzlu Kaydırmaz Banyo Paspası 129 TL
Banyo Seti 299 TL
Teleskopik Saplı Cam Sileceği 249 TL
Bonera Çelik Tencere 549 TL
Bonera Çelik Derin Tencere 449 TL
Bonera Çelik Karnıyarık Tencere 599 TL
Porselen Kahvaltı Takımı 499 TL
Paşabahçe Gaia Bardak Takımı 299 TL
Espresso Bardak Takımı 179 TL
Boncuklu Cam Fincan Seti 269 TL