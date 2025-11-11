BİM 11-14 Kasım 2025 aktüel ürünler kataloğu satışta! Bu hafta hangi ürünler indirimde? Kirli Sepetli, organizer, mini buzdolabı, elektrikli süpürge...

Yeni haftanın ilk Bim broşürü iaktüel ürünler sabah saatlerinden itibaren raflarda yerini aldı. Ara tatil özel bim aktüel kataloğu ile farklı ürünler 11-14 Kasım 2025 tarihlerinde raflarda satışa sunuldu. Haftanın aktüel ürünler kataloğu, teknolojik ürünlerin yanı sıra züccaciye, tekstil ve çocuk oyuncakları gibi farklı kategorilerde de sürprizlerle dolu. BİM 11-14 Kasım 2025 aktüel kataloğunda neler var? Bu hafta hangi ürünler indirimde? Kirli Sepetli, organizer, mini buzdolabı, elektrikli süpürge...

1 /10 11 KASIM BİM AKTÜEL 2025 KATALOĞU

Piliç Izgara (Banvit 1000g) 139 TL Dost Salep 69,50 TL Dana Hamburger Köftesi 119 tL Piliç Acılı Kebap 109 TL Dana Dilimli Sucuk 99,50 TL Piliç Döner 249 TL Piliç Jülyen Sosis 75 TL













2 /10 SAYLEY Sütlü Fındık Krema 85 TL

Tahinli Fındık Ezmesi 199 TL Antep Fıstıklı ve Sütlü Çikolatalı Krema 189 TL Brownie Intense Fındıklı 19 TL Dolgulu Mini Yumurta Çikolata 129 TL







3 /10 Capitol Şampuan 500 ml - 85 TL

Saç Bakım Yağı 99 TL Sıvı Saç Kremi 95 TL Ultra Çamaşır Suyu 199 TL Sıvı Çamaşır Deterjanı 199 TL Çamaşır Ymuşatıcısı 125 TL Toz Deterjan 399 TL Sıvı Sabun 99 TL Lisanslı Parfüm 109 TL















4 /10 14 KASIM BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 2025

Dijitsu 58" 4K UHD QLED Google Tv 19.900 TL Dijitsu 43' Full HD Google Tv 9.450 TL Ares Rattan Koltuk 599 TL Lotus Koltuk 599 TL Queen Rattan Koltuk 209 TL Nibras Koltuk 199 TL Basamaklı Plastik Tabure 199 TL Plastik Tabure 99 TL Hobi Rattan Koltuk 199 TL Zeugma Rattan Masa 799 TL Katlanır Sehpa 349 TL Mermer Desenli 2 Adet Plastik Kollu Sandalye Seti 799 TL Kirli Sepetli Banyo Organizer 1.290 TL

























5 /10 Keysmart Mini Buzdolabı 4.990 TL Fakir Atria Toz Torbasız Elektrikli Süpürge 4.750 TL Kumtel Sürgülü Aspiratör 1.690 TL Heifer Blender 1.790 TL Kumtel Halı Koltuk Temizleme Makinesi 3.990 TL Kumtel Mini Fırın 2.150 TL Kumtel Saç Kurutma Makinesi 749 TL Range FlexiGlide Buharlı Ütü 990 TL Homend Stand Mikser 4.490 TL Kumtel Tost Makinesi 2.990 TL Homend Pottoman Bol Köpüklü Türk Kahve Makinesi 1.390 TL Kazak Tüy Toplama Cihazı 175 TL Fakir Brila Buharlı Ütü 1.690 TL























6 /10 Barbie Prenses Bebekler 249 TL

Minecarft Figür Seti 279 TL Yükselen Zeka Çarpma Öğreten Oyuncak 259 TL Fisher Price İp Geçirme Oyunu 119 TL





7 /10 Trend Yumak 3'lü 109 TL Trend Cake Yumak 95 TL Polar Gömlek 329 TL Lotto Kadın / Erkek Yarım Fermuarlı Polar Sweat 279 TL Lotto Çocuk Yarım Fermuarlı Polar Sweat 199 TL Dagi Kadın Triko Takım 2'li 599 TL Dagi Erkek Pijama Takımı 699 TL Erkek Dokuma Pantolon 319 TL Erkek Şardonlu Pike Eşofman Altı 249 TL Kadın Kaşe Eşofman Altı 289 TL Banyo Paspas Seti 349 TL



















8 /10 Yuvarlak Bambu Kirli Sepeti 399 TL Temizlik Seti 199 TL Kalorifer Peteği Fırçası 39 TL Toz Alma Püskülü Çeşitleri 75 TL Standlı Hazneli Bulaşık Fırçası 119 TL Figürlü Mutfak Fırçası 75 TL Vantuzlu Kaydırmaz Banyo Paspası 129 TL Banyo Seti 299 TL Teleskopik Saplı Cam Sileceği 249 TL















9 /10 Bonera Çelik Tencere 549 TL

Bonera Çelik Derin Tencere 449 TL Bonera Çelik Karnıyarık Tencere 599 TL Porselen Kahvaltı Takımı 499 TL Paşabahçe Gaia Bardak Takımı 299 TL Espresso Bardak Takımı 179 TL Boncuklu Cam Fincan Seti 269 TL









