Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi "Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında, Bingöl’de ilde inşa edilecek 2 bin 072 sosyal konutun yapılacağı ilçeler belli oldu. Peki Bingöl'de TOKİ 1+1 55, 2+1 65 ve 80 metrekare konut fiyatları ne kadar? İşte Bingöl’de TOKİ 500 bin sosyal konut projesi olan ilçeler.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan Yüzyılın Konut Projesi ile Türkiye'nin 81 iline Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından 500 bin konut inşa edilecek. TOKİ tarafından yapılan paylaşımda Yüzyılın Konut Projesinin başvuruları 10 Kasım’da e Devlet üzerinden alınacak. Başvuru bedeli için 5000 TL belirlendi. Bingöl’de toplam 2 bin 072 sosyal konut hayata geçirilecek. Peki Bingöl’de TOKİ 500 bin sosyal konut projesi hangi ilçelerde olacak?
Bingöl’de TOKİ sosyal konut yapılacak ilçeler hangileri?
500 bin sosyal konut projesi çerçevesinde Bingöl’de Adaklı, Genç, Karlıova, Kiğı, Solhan ve Yayladere ilçesine TOKİ konutları yapılacak.
Şehit aileleri, terör, harp ve vazife malulleri ve gaziler ile engellilere yüzde 5, 3 ve daha fazla çocuklu ailelere yüzde 10, emekliler ve 18-30 yaş aralığındaki gençlere de yüzde 20 kontenjan imkanı sağlanacak. Projeye, 18 yaşını dolduran, en az 10 yıldır Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan ve tapuda kendisi, eşi ve çocuklarının üzerine kayıtlı evi olmayan herkes başvurabilecek. Başvuru için hane halkı aylık net gelirinin, İstanbul için en fazla 145 bin lira, diğer iller için de 127 bin lira olması gerekecek.
Konutların satış bedeli 1 milyon 800 bin liradan başlayacak. Bu konutlar devlet güvencesiyle yüzde 10 peşinat ve 240 ay vadeyle satışa sunulacak. Taksitler, İstanbul'da 7 bin 313 liradan, diğer illerde 6 bin 750 liradan başlayacak. Hak sahiplerine ilk teslimatlar ise Mart 2027 tarihinde yapılacak.
Bingöl'de TOKİ 1+1 55, 2+1 65 ve 80 metrekare konut fiyatları
Bingöl'de 55 metrekarelik 1+1 konutların satış fiyatı 1 milyon 800 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (180 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 6 bin 750 TL olacak.
Bingöl'de 65 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 200 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (220 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 8 bin 250 TL olacak.
Bingöl'de 80 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 650 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (265 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 9 bin 938 TL olacak.