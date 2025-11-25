Bolu TOKİ evleri nereye yapılacak? 500 bin sosyal konut TOKİ konut yerleri

TOKİ 500 bin konut projesi için başvuruları 10 Kasım-19 Aralık 2025 tarihleri arasında yapılacak. Yüzyılın Projesi olarak adlandırılan ve 81 ilde dar gelirli vatandaşlar için uygun koşullarda sosyal konutun satışa sunulacak. Bolu’da bin 950 konut inşa edilecek. Peki TOKİ sosyal konut Bolu’nun hangi ilçesinde var? İşte Bolu TOKİ konut yerleri ile 1+1 ve 2+1 konut fiyatları.
Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi Yüzyılın Konut Projesi kapsamında 81 ilde inşa edilecek 500 bin sosyal konut başvurular devam ediyor. TOKİ e-Devlet üzerinden yapılacak başvurular 18 Aralık'ta, Ziraat Bankası, Halk Bankası, Emlak Katılım Bankası şubeleri aracılığıyla ise 19 Aralık'ta sona erecek. Proje kapsamında Bolu’da bin 950 konut inşa edilecek. Bolu’da yapılacak konutların hangi ilçelerde yer alacağı da netleşti. Peki TOKİ sosyal konutlar Bolu’da nerede hangi ilçede var? Bolu TOKİ konut yerleri ile 1+1 ve 2+1 konut fiyatları.
Bolu’da TOKİ 500 bin sosyal konut projesi hangi ilçelerde olacak?
500 bin sosyal konut projesi çerçevesinde Bolu’da Dörtdivan, Gerede, Kıbrıscık, Mengen, Mudurnu ve Yeniçağa ilçesine TOKİ konutları yapılacak.
TOKİ başvuru ücreti ne kadar?
TOKİ 500 bin sosyal konut başvuru ücreti 5 bin TL olarak belirlendi. Şehit Yakını ve Terör Malullerinden başvuru bedeli alınmayacak.
TOKİ başvuru şartları neler?
-18 yaşını doldurmuş, en az 10 yıldır TC vatandaşı olanlar projeye başvurabilecek.
-Başvuru sahiplerinin eşi ve çocukları dahil üzerinde tapu bulunmayacak.
-Hane halkı aylık net geliri İstanbul için en fazla 145 bin TL, diğer iller için en fazla 127 bin TL olma koşulu bulunacak. (Şehit aileleri ile terör, harp ve vazife malulleri bu şarttan muaf tutulacak. )
-Başvuru yapılacak yerlerde (il ise ilde, ilçe ise ilçede, belde ise beldede) adrese dayalı kayıt sistemine göre; başvuru döneminden geriye doğru 1 yıldan az olmamak koşuluyla ikamet ediyor olma şartı aranacak.
-Emekliler ve deprem bölgesi illeri için nüfusa kayıt veya en az 1 yıl ikamet şartı aranacak.