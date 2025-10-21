Vatandaşlara nefes aldıracak yeni bir destek programı devreye girdi. Ziraat Bankası, devlet destekli borç kapatma kredisi kapsamında 500.000 TL’ye kadar finansman ve 60 aya varan vade imkânı sunuyor. Faiz oranı %2,99’dan başlıyor, 3 aya kadar ödemesiz dönem fırsatı bulunuyor. Peki, borç kapatma kredisine kimler nasıl başvurabilecek? İşte devlet destekli borç kapatma kredisi başvuru şartlarına ilişkin tüm detaylar.

1 /7 Borç kapatma kredisi 2025 kapsamında devlet destekli kampanyalar, borçlarını tek çatı altında toplamak isteyen vatandaşlara düşük faiz ve uzun vade fırsatı sunuyor. Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank, 3 aya kadar ödemesiz dönem ve avantajlı oranlarla öne çıkıyor.

2 /7 BORÇ KAPATMA KREDİSİNE NASIL BAŞVURULUR?

Başvurular e-Devlet, mobil bankacılık veya şubelerden yapılabiliyor.

Borç Kapatma Kredisi Başvuru Ekranı

3 /7 BORÇ KAPATMA KREDİSİ NEDİR?

Bu kredi türü, vatandaşın farklı bankalarda bulunan kredi ve kredi kartı borçlarını tek bankada birleştirerek düzenli bir ödeme planı oluşturmasını sağlıyor. Böylece birden fazla faiz yükü ortadan kalkıyor, ödeme kolaylığı sağlanıyor.

4 /7 Cumhurbaşkanlığı öncülüğünde başlatılan devlet destekli borç kapatma kredisi, 2025 yılında yürürlüğe giren düzenlemelerle vatandaşlara düşük faizli, uzun vadeli finansman sağlıyor. 100 bin TL’ye kadar olan borçlarda 3 aya kadar ödemesiz dönem imkânı bulunuyor.

5 /7 Hangi bankalar borç kapatma kredisi veriyor?

2025 yılı itibarıyla bu krediyi sunan bankalar: Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank ING Bank Akbank İş Bankası Garanti BBVA Yapı Kredi

















6 /7 2025 Güncel Faiz Oranları & Limitler

Aşağıda 5 Ekim 2025 itibarıyla kamu ve özel bankalarda ilan edilen borç kapatma kredi oranları ve limitler özetlenmiştir:

Banka - Başlangıç Faiz Oranı -Maksimum Limit - Notlar ﻿ Ziraat Bankası %2,99 500.000 TL Kamu desteğiyle, 3 ay erteleme avantajı Vakıfbank %2,99 (başlangıç olarak 100.000 TL ve üzeri) 36 aya kadar vade, kamu çalışanlarına özel indirim Halkbank %3,09 50.000 TL ve üzeri Devlet destekli tekliflerin parçası Özel Bankalar (örnekler) ING: %3,19, Akbank: %4,33 Değişken Daha yüksek faizle borç transferi imkânı



