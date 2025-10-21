Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
Devlet destekli 60 ay vadeli "Borç Kapatma Kredisi" nasıl alınır, hangi bankalar, kaç taksitle ödeniyor? Kimler başvurabilir?

Devlet destekli 60 ay vadeli "Borç Kapatma Kredisi" nasıl alınır, hangi bankalar, kaç taksitle ödeniyor? Kimler başvurabilir?

09:3221/10/2025, Salı
G: 21/10/2025, Salı
Yeni Şafak
Sonraki haber

Vatandaşlara nefes aldıracak yeni bir destek programı devreye girdi. Ziraat Bankası, devlet destekli borç kapatma kredisi kapsamında 500.000 TL’ye kadar finansman ve 60 aya varan vade imkânı sunuyor. Faiz oranı %2,99’dan başlıyor, 3 aya kadar ödemesiz dönem fırsatı bulunuyor. Peki, borç kapatma kredisine kimler nasıl başvurabilecek? İşte devlet destekli borç kapatma kredisi başvuru şartlarına ilişkin tüm detaylar.

Borç kapatma kredisi 2025 kapsamında devlet destekli kampanyalar, borçlarını tek çatı altında toplamak isteyen vatandaşlara düşük faiz ve uzun vade fırsatı sunuyor. Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank, 3 aya kadar ödemesiz dönem ve avantajlı oranlarla öne çıkıyor.

BORÇ KAPATMA KREDİSİNE NASIL BAŞVURULUR?


Başvurular e-Devlet, mobil bankacılık veya şubelerden yapılabiliyor.


Borç Kapatma Kredisi Başvuru Ekranı

BORÇ KAPATMA KREDİSİ NEDİR?


Bu kredi türü, vatandaşın farklı bankalarda bulunan kredi ve kredi kartı borçlarını tek bankada birleştirerek düzenli bir ödeme planı oluşturmasını sağlıyor. Böylece birden fazla faiz yükü ortadan kalkıyor, ödeme kolaylığı sağlanıyor.

Cumhurbaşkanlığı öncülüğünde başlatılan devlet destekli borç kapatma kredisi, 2025 yılında yürürlüğe giren düzenlemelerle vatandaşlara düşük faizli, uzun vadeli finansman sağlıyor. 100 bin TL’ye kadar olan borçlarda 3 aya kadar ödemesiz dönem imkânı bulunuyor.

Hangi bankalar borç kapatma kredisi veriyor?


2025 yılı itibarıyla bu krediyi sunan bankalar:

Ziraat Bankası

Vakıfbank

Halkbank

ING Bank

Akbank

İş Bankası

Garanti BBVA

Yapı Kredi









2025 Güncel Faiz Oranları & Limitler


Aşağıda 5 Ekim 2025 itibarıyla kamu ve özel bankalarda ilan edilen borç kapatma kredi oranları ve limitler özetlenmiştir:


Banka - Başlangıç Faiz Oranı -Maksimum Limit - Notlar

﻿

Ziraat Bankası %2,99 500.000 TL Kamu desteğiyle, 3 ay erteleme avantajı

Vakıfbank %2,99 (başlangıç olarak 100.000 TL ve üzeri) 36 aya kadar vade, kamu çalışanlarına özel indirim

Halkbank %3,09 50.000 TL ve üzeri Devlet destekli tekliflerin parçası

Özel Bankalar (örnekler) ING: %3,19, Akbank: %4,33 Değişken Daha yüksek faizle borç transferi imkânı



Kamu bankaları avantajlı faizlerle öne çıkıyor


Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank, programın merkezinde yer alıyor. Kamu bankaları maaş müşterilerine özel faiz indirimi ve 60 aya kadar vade seçenekleri sunuyor.

#borç kredisi
#borç kapatma kredisi
#kredi
#halkbank
#ziraat bankası
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
VGM ÜNİVERSİTE BURS BAŞVURUSU EKRANI: VGM burs başvurusu nasıl yapılır? 2025 Vakıflar Genel Müdürlüğü bursu ne kadar?