BUSKİ’den dönüşümlü kesinti kararı 16-22 Ekim 2025: Bursa'da sular ne zaman gelecek? Hangi mahallelerde kesinti olacak? İşte Bursa su kesintisi takvimi

12 saatlik dönüşümlü kesinti

Yapılan açıklamaya göre planlı su kesintileri, günlük 12 saati geçmemek kaydıyla merkez ilçelerdeki mahallelerde dönüşümlü olarak uygulanacak. BUSKİ, bu kesintilerle birlikte günde 100 bin metreküp su tasarrufu sağlamayı hedefliyor.





Kesinti planı kapsamında her ilçe belirli gruplara ayrıldı ve farklı günlerde su akışı durdurulacak. Bu uygulamanın, şehrin içme suyu rezervlerini korumak ve baraj seviyesinin daha fazla düşmesini önlemek amacıyla geçici olarak yürürlüğe alındığı belirtildi.