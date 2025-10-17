Türkiye’de toplam nüfusu 750 binden fazla olan illerin il belediyeleri kanunla büyükşehir belediyesine dönüştürülebiliyor. Mevcut durumda 30 büyükşehir bulunmakta. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi 2024 sonuçlarını açıklamıştı. Bu sonuçlara göre büyükşehir olmaya en yakın iller de belli oldu. Peki TÜİK verilerine göre, büyükşehir olmaya aday iller hangileri? İşte iller listesi.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), "Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi 2024 Sonuçlarını açıkladı. Buna göre, 2023 yılı itibarıyla 85 milyon 372 bin 377 olan ülke nüfusu geçen yıl 292 bin 567 kişi artarak 85 milyon 664 bin 944 kişiye yükseldi. TÜİK verileri sonrası büyükşehir olmaya en yakın iller de merak konusu oldu.
Büyükşehir olmak ilk önce nüfus kriterini aşmak gerekiyor. Belediye sınırları içindeki ve bu sınırlara en fazla 10.000 metre uzaklıktaki yerleşim birimlerinin son nüfus sayımına göre toplam nüfusu 750.000'den fazla olan il belediyeleri, fizikî yerleşim durumları ve ekonomik gelişmişlik düzeyleri de dikkate alınarak, kanunla büyükşehir belediyesine dönüştürülebilir. İşte 2024 TÜİK nüfus sayımına göre Büyükşehir olmaya en yakın iller.
Afyonkarahisar toplam nüfusu 750 193
Batman toplam nüfusu 654.528
Sivas toplam nüfusu 637.007
Tokat toplam nüfusu 612.674
Adıyaman toplam nüfusu 611.037
Elazığ toplam nüfusu 603.941
Zonguldak toplam nüfusu 586.802
Kütahya toplam nüfusu 571.078
Şırnak toplam nüfusu 570.826
Çanakkale toplam nüfusu 568 966