Altın fiyatları son dakika gelişmeleri haftanın dördüncü iş gününde yakından takip ediliyor. Altın fiyatlarındaki dalgalanmalar yatırımcıların yakın takibinde .İsrail, İran'a hava saldırısı düzenledi.Yaşanan kritik süreç altın fiyatlarını nasıl yönlendiriyor. Gram altın 13 Haziran Cuma gününe 4.115 TL alış fiyatı ile başladı. Peki bugün çeyrek altın ne kadar, gram altın kaç TL? Kapalıçarşı'da altın fiyatlarındaki en son durumu; bugün çeyrek altın ne kadar, kaç TL oldu? İşte 13 Haziran 2025 güncel çeyrek altın fiyatı.

1 /5 Altın fiyatları son dakika hareketleri yakından takip ediliyor. Haftanın son işlem gününde altın almak veya satmak isteyenler alış-satış tablosunu inceliyor. Bugün 13 Haziran 2025 Cuma günü çeyrek altın ne kadar, kaç TL oldu?

2 /5 Güncel altın fiyatları (13 Haziran 2025 Cuma) Gram altın önceki kapanışını 4.284 TL'den yaparken 13 Haziran günü 4.346 TL alış fiyatı ile güne başladı.





















3 /5 Çeyrek altın bugün ne kadar, kaç TL? (13 Haziran 2025)

Çeyrek altın alış fiyatı: 7.087 - satış fiyatı: 7.144 TL - Önceki kapanış: 7.045

















4 /5 Yarım altın ne kadar?

Yarım altın fiyatı alış: 13.698 TL satış: 14.055 TL



















