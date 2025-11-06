Altın fiyatları son dakika gelişmeleri haftanın ikinci gününde yakından takip ediliyor. Altın fiyatlarındaki dalgalanmalar yatırımcıların yakın takibinde. Altının onsu 6 Kasım 2025 Perşembe günü 3,991 dolardan işlem görürken gram altın 5.394,57 TL olarak güne başladı. Peki bugün çeyrek altın ne kadar, gram altın kaç TL? Kapalıçarşı'da altın fiyatlarındaki en son durumu; bugün çeyrek altın ne kadar, kaç TL oldu? İşte 6 Kasım 2025 güncel çeyrek altın fiyatı.

1 /5 Altın fiyatları son dakika hareketleri yakından takip ediliyor. Haftanın son işlem gününde altın almak veya satmak isteyenler alış-satış tablosunu inceliyor. Bugün 6 Kasım 2025 Perşembe günü çeyrek altın ne kadar, kaç TL oldu?

2 /5 Güncel altın fiyatları (6 Kasım 2025 Perşembe) Gram altın Alış: 5.412,0590 Satış: 5.412,8180

























3 /5 Çeyrek altın bugün ne kadar, kaç TL? (6 Kasım 2025)

Alış: 8.659,5600 Satış: 8.850,0900























4 /5 Yarım altın ne kadar?

Alış: 17.270,99 Satış: 17.706,59

























