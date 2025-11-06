Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
Çeyrek altın bugün ne kadar, kaç TL oldu? 6 Kasım 2025 güncel altın fiyatları

Çeyrek altın bugün ne kadar, kaç TL oldu? 6 Kasım 2025 güncel altın fiyatları

Tuğba Güner
12:366/11/2025, Perşembe
G: 6/11/2025, Perşembe
Yeni Şafak
Sonraki haber

Altın fiyatları son dakika gelişmeleri haftanın ikinci gününde yakından takip ediliyor. Altın fiyatlarındaki dalgalanmalar yatırımcıların yakın takibinde. Altının onsu 6 Kasım 2025 Perşembe günü 3,991 dolardan işlem görürken gram altın 5.394,57 TL olarak güne başladı. Peki bugün çeyrek altın ne kadar, gram altın kaç TL? Kapalıçarşı'da altın fiyatlarındaki en son durumu; bugün çeyrek altın ne kadar, kaç TL oldu? İşte 6 Kasım 2025 güncel çeyrek altın fiyatı.

Altın fiyatları son dakika hareketleri yakından takip ediliyor. Haftanın son işlem gününde altın almak veya satmak isteyenler alış-satış tablosunu inceliyor. Bugün 6 Kasım 2025 Perşembe günü çeyrek altın ne kadar, kaç TL oldu?

Güncel altın fiyatları (6 Kasım 2025 Perşembe)

Gram altın

Alış: 5.412,0590

Satış: 5.412,8180













Çeyrek altın bugün ne kadar, kaç TL? (6 Kasım 2025)


Alış: 8.659,5600

Satış: 8.850,0900












Yarım altın ne kadar?


Alış: 17.270,99

Satış: 17.706,59














Tam altın ne kadar oldu?


Alış: 36.056,00

Satış: 36.331,00











#çeyrek altın
#altın
#altın fiyatları
#canlı altın
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Bağ-Kur prim ihyası torba yasayla geliyor: İhya hesabı nasıl yapılacak ve prim borç ödeme şartı neler olacak?