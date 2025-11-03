Deprem ülkesi olan Türkiye'de bilinçli davranmak depremin önüne geçebilmeyi sağlayabilir. İstanbul'da yaşanan son deprem sonrası telefonlarda kullanılan deprem uyarı sistemleri yeniden gündeme geldi. Deprem uyarı sistemleri meydana gelen depremden saniyeler önce bildirim gönderiyor. Google ve iOS, kullanıcılarına olası depremlerle ilgili bildirimler gönderiyor. Peki, Erken deprem uyarı sistemi nasıl açılır? Google Andorid ve İOS deprem uyarı sistemi nasıl indirilir? Google Andorid iPhone deprem uyarı sistemi nasıl aktif hale getirilir? İşte telefonda deprem bildirimi açma işlemleri
Google Andorid ve İOS deprem uyarı sistemi nasıl indirilir? ve nasıl açılır sorusu İstanbul ve çevresinde hissedilen depremle vatandaşların gündeminde yer aldı. İstanbul, Bursa, Yalova, Kocaeli gibi illerde hissedilen 6.2 büyüklüğündeki deprem sonrası bazı vatandaşların telefonlarına deprem uyarısı gönderildi.
ANDROİD DEPREM UYARISI NASIL AKTİF HALE GETİRİLİR?
Android deprem uyarı sistemini kullanabilmek için veri bağlantısı ve kablosuz ağ bağlantısının açık olması gerekiyor.
Bu özelliği kullanabilmek için ilk olarak telefonun 'AYARLAR' menüsüne gidilir. Daha sonra ise Konum>Gelişmiş>Deprem Uyarıları adımları takip edilerek deprem uyarı sistemi aktif hale getirilir.
İPHONE (İOS) DEPREM UYARI SİSTEMİ NASIL AÇILIR?
İOS cihazlarda deprem uyarı sistemi, Apple'ın "Acil Durum" özelliği açık olan kullanıcılarına gönderiliyor. Ancak bu uyarı, her kullanıcıya gitmeyebiliyor.
Apple Watch sahibi olanlar da deprem uyarı bildirimi alabilir. Bir uyarı sistemi iPhone için açıldığında bu uyarı Apple Watch için de açılmış olur.
Bir uyarı geldiğinde alarma benzer bir ses işitilir. Aktiflemek veya kapatmak için ayarlara gitmek yeterlidir.
DEPREM UYARI BİLDİRİMİ GÜVENLİ Mİ?
Erken deprem uyarı sistemleri genel olarak güvenilirdir. Bu sistemler, sismik verileri kullanır. Ancak her sistemde olduğu gibi bu sistemde de hatalar görülebilir. Aynı bildirim, her kullanıcıya gitmeyebilir veya bazı depremlerin bildirimleri geç ve/veya hatalı gelebilir.
Siz siz olun, söz konusu deprem olunca tedbiri elden bırakmayın! Evinizde, arabanızda, iş yerinizde acil durum çantanızı eksik etmeyin.
YAKINIMDAKİ DEPREM UYGULAMASI NEDİR?
Deprem Uyarı Sistemi, ABD merkezli teknoloji devi Google'ın Android işletim sistemiyle çalışan telefonlarda kullanılıyor ve ücretsiz olarak tüm kullanıcılara sunuluyor. Ancak bu uyarı bildirimlerini telefonunuzda açmanız gerekiyor. Ayrıca Android'in deprem uyarıları yalnızca Wi-Fi, kablosuz internet bağlantısı, ya da veri bağlantısı açıksa gönderiliyor.