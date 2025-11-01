DEPREM Mİ OLDU SON DAKİKA? Az önce deprem mi oldu? 1 KASIM 2025 AFAD ve Kandilli son depremler listesi

Balıkesir’de meydana gelen deprem, vatandaşları endişelendirdi. AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nden yapılan açıklamalarda depremin merkez üssü ve şiddeti kamuoyuyla paylaşıldı. Sarsıntıyı hisseden vatandaşlar, “Balıkesir’de deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde?” sorusuna yanıt aramaya başladı.
AFAD DUYURDU!
Büyüklük:4.2 (Mw)
Yer:Sındırgı (Balıkesir)
Tarih:2025-11-01
Saat:07:58:42 TSİ
Enlem:39.19667 N
Boylam:28.25778 E
Derinlik:6.79 km
EN SON DEPREM NEREDE OLDU, KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?
Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.