DEPREM Mİ OLDU SON DAKİKA? Az önce deprem mi oldu? 1 KASIM 2025 AFAD ve Kandilli son depremler listesi

09:141/11/2025, Cumartesi
Balıkesir’de meydana gelen deprem, vatandaşları endişelendirdi. AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nden yapılan açıklamalarda depremin merkez üssü ve şiddeti kamuoyuyla paylaşıldı. Sarsıntıyı hisseden vatandaşlar, “Balıkesir’de deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde?” sorusuna yanıt aramaya başladı.

Balıkesir’de deprem meydana geldi. AFAD ve Kandilli Rasathanesi, depremin büyüklüğü ve merkez üssüyle ilgili verileri duyurdu. Kısa süreli paniğe neden olan sarsıntının ardından “Balıkesir’de deprem mi oldu, kaç şiddetinde?” sorusu sosyal medyada gündem oldu.

AFAD DUYURDU!

Büyüklük:4.2 (Mw)

Yer:Sındırgı (Balıkesir)

Tarih:2025-11-01

Saat:07:58:42 TSİ

Enlem:39.19667 N

Boylam:28.25778 E

Derinlik:6.79 km

EN SON DEPREM NEREDE OLDU, KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

1 KASIM SON DEPREMLER LİSTESİ

