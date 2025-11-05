27 Ekim 2025 Pazartesi günü yaşanan sarsıntıların ardından vatandaşlar, “Az önce deprem mi oldu?” sorusuna yanıt aramaya başladı. Türkiye’nin farklı bölgelerinde hissedilen depremler, AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anlık olarak kaydediliyor. Gün içerisinde meydana gelen tüm sarsıntılar ise “Son depremler listesi” üzerinden takip edilebiliyor.
Türkiye yeni haftaya sarsıntılarla başladı. 27 Ekim 2025 Pazartesi günü hissedilen depremler sonrasında vatandaşlar, “Az önce deprem mi oldu, nerede deprem meydana geldi?” sorularına odaklandı. AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin paylaştığı son verilerle birlikte güncel depremler listesi merakla takip ediliyor.
BALIKESİR’DE DEPREM
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan verilerine göre, saat 03.04’te Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde deprem meydana geldi.
3.5 büyülüğündeki deprem, yerin 7.86 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
AFAD, saat 09.35'te Balıkesir Sındırgı merkezli bir deprem daha meydana geldiğini duyurdu.
3.5 büyüklüğündeki sarsıntının 5.42 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.
5 KASIM 2025 SON DEPREMLER LİSTESİ
İşte 3.0 ve üzeri büyüklükteki depremler şöyle;
2025-11-05 09:35:23 39.21139 28.16444 5.42 ML 3.5 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-05 03:04:43 39.21056 28.19333 7.86 ML 3.5 Sındırgı (Balıkesir)
EN SON DEPREM NEREDE OLDU VE KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?
Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.