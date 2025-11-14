2026 ÖSYM sınav takvimi ile birlikte DGS 2026 sınav tarihi belli oldu. DGS 2026 sınavı 19 Temmuz 2026 tarihinde gerçekleştirilecek. İşte Dikey Geçiş Sınavı başvuru ve sonuç tarihleri.
Meslek yüksekokulları ile açık öğretim ön lisans programlarından mezun olan başarılı öğrencilerin lisans programlarına dikey geçiş yapmalarına imkan sağlayan DGS sınav takvimi belli oldu. ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 2026 yılı sınav takvimini duyurdu. Böylelikle 2026 DGS sınavı, başvuru ve sonuç tarihleri de netleşti.
DGS 2026 başvurusu ne zaman?
ÖSYM takvimine göre DGS 2026 başvuruları 15 Mayıs - 2 Haziran tarihleri arasında alınacak. DGS geç başvuruları da 11 Haziran tarihinde gerçekleştirilecek.
DGS 2026 sınavı ne zaman yapılacak?
2026 ÖSYM sınav takvimini göre Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 19 Temmuz 2026 tarihinde gerçekleştirilecek.
DGS 2026 sonuçları ne zaman açıklanacak?
DGS sonuçları 13 Ağustos 2026 tarihinde açıklanacak.
DGS saat kaçta başlıyor kaçta bitiyor, sınav kaç dakika sürüyor?
2025 Dikey Geçiş Sınavı, 19 Temmuz 2026 Pazar günü saat 10:15’te başlayacak. ÖSYM’nin belirlediği kurallara göre, adayların sınav günü saat 10:00’dan önce sınav binalarında hazır bulunmaları gerekiyor.
DGS saat 10:00’dan sonra sınav binalarına giriş yapılamayacak. Sınav, toplam 135 dakika sürecek ve saat 12:30’da sona erecek. DGS’de adaylara 50 sayısal ve 50 sözel sorudan oluşan toplam 100 soruluk bir yetenek testi uygulanacak.