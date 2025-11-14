Meslek yüksekokulları ile açık öğretim ön lisans programlarından mezun olan başarılı öğrencilerin lisans programlarına dikey geçiş yapmalarına imkan sağlayan DGS sınav takvimi belli oldu. ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 2026 yılı sınav takvimini duyurdu. Böylelikle 2026 DGS sınavı, başvuru ve sonuç tarihleri de netleşti.