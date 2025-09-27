Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS/10) 27 Eylül tarihinde gerçekleşti. Ankara, İstanbul, İzmir ve Adana'daki 47 e-Sınav salonunda gerçekleşen söz konusu sınavda adaylara, 80 soru için 180 dakika süre verildi. İngilizce e-YDS sınavı sonrası sonuç tarihi ilan edildi.
e-YDS sınavı ne zaman 2025?
27 Eylül’de yapılacak e-YDS, saat 13.45’te başlayıp 16.45’te sona erecek.
e-YDS sonuçları ne zaman açıklanacak?
Sonuçlar 28 Eylül’de ÖSYM AİS üzerinden açıklanacak.
e-YDS sonuç sorgulama ekranı
Adaylar sonuçlarını ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle öğrenebilecek.
Ayrıca sınav sonrası soruların %10’luk kısmı ÖSYM tarafından yayımlanacak.