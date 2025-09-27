Yeni Şafak
e-YDS 2025 sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? ÖSYM e-YDS sonuç öğrenme ekranı

11:5027/09/2025, Cumartesi
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS/10) 27 Eylül tarihinde gerçekleşti. Ankara, İstanbul, İzmir ve Adana'daki 47 e-Sınav salonunda gerçekleşen söz konusu sınavda adaylara, 80 soru için 180 dakika süre verildi. İngilizce e-YDS sınavı sonrası sonuç tarihi ilan edildi.

e-YDS sınavı ne zaman 2025?

27 Eylül’de yapılacak e-YDS, saat 13.45’te başlayıp 16.45’te sona erecek.

e-YDS sonuçları ne zaman açıklanacak?

Sonuçlar 28 Eylül’de ÖSYM AİS üzerinden açıklanacak.

e-YDS sonuç sorgulama ekranı


Adaylar sonuçlarını ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle öğrenebilecek.


Ayrıca sınav sonrası soruların %10’luk kısmı ÖSYM tarafından yayımlanacak.

YASAL UYARI

