EGM promosyon ihalesi tarihi ne zaman? 2025 Emniyet Genel Müdürlüğü polis maaş promosyonu ne kadar, açıklandı mı?

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) personeli, 2025 yılı banka promosyon anlaşmasının ne zaman yapılacağını merak ediyor. Kamu kurumlarının bankalarla imzaladığı yeni promosyon protokolleriyle birlikte gözler EGM’ye çevrildi. Yüz binlerce polis ve personeli ilgilendiren yeni anlaşmada, promosyon miktarının ne kadar olacağı ve ihale tarihinin ne zaman açıklanacağı araştırılıyor.
EGM personeline yönelik 2025 yılı banka promosyon anlaşması için geri sayım başladı. Son dönemde kamu kurumlarının bankalarla yaptığı yüksek tutarlı anlaşmalar dikkat çekerken, Adalet Bakanlığı çalışanlarına verilen 99 bin 500 liralık promosyon EGM personelinin de beklentisini artırdı. Yeni dönemde Emniyet personelinin hangi banka ile anlaşma yapacağı ve promosyon tutarının ne kadar olacağı merak konusu oldu.
EGM PROMOSYON İHALESİ NE ZAMAN?
Emniyet Genel Müdürlüğü’nde (EGM) maaş promosyon sürecine yönelik beklentiler gündemdeki yerini koruyor. Mevcut sözleşmenin 13 Kasım 2025 tarihinde tamamlanabileceği iddialar arasında. Kulis bilgilerine göre, sürecin planlandığı şekilde ilerlemesi halinde promosyon ödemelerinin 15 Kasım 2025 civarında personele yapılması bekleniyor. Ancak kesin takvimin, ihale sonucunun netleşmesinin ardından duyurulacağı belirtiliyor.
EMNİYET TEŞKİLATI SENDİKASININ BEKLENTİSİ NE YÖNDE?
Emniyet Teşkilatı Sendikası, 2025 yılı maaş promosyonuna ilişkin teklif ve çalışmalarını tamamladığını duyurdu. Sendikadan yapılan açıklamada, teşkilat mensuplarının hak ettiği ekonomik kazanımlar için sürecin titizlikle takip edildiği vurgulandı.
Hazırlanan raporda geçmiş dönem verileri ve gelecek dönem projeksiyonları dikkate alınarak taleplerin oluşturulduğu belirtildi.
Sendikanın kamuoyuyla paylaştığı başlıca talepler şu şekilde sıralandı.
2025 maaş promosyon tutarı 270 bin TL olarak belirlendi. Bu ödemenin tek seferde ve peşin yapılması istendi. Ayrıca yıllık enflasyon farkı oranında personele ek ödeme yapılması talep edildi.
Promosyon yerine alternatif tercih kullanmak isteyen personele, 600 bin TL tutarında sıfır faizli kredi imkânı sunulması önerildi.
İhale şartnamesinin 164 bin 440 TL taban fiyat üzerinden açıklanması gerektiği ifade edildi.
Açıklamada, bu taleplerin temel amacının teşkilat mensuplarının ekonomik anlamda nefes almasını sağlamak, aile bütçelerine katkıda bulunmak ve emeklerinin karşılığını en yüksek düzeyde almalarını temin etmek olduğu belirtildi.
Sendika, maaş promosyon sürecini şeffaf bir şekilde yürütmeye devam edeceklerini ve gelişmeleri kamuoyuyla paylaşacaklarını bildirdi.
BANKALAR ARASINDA REKABET BEKLENİYOR
Polis teşkilatı, Türkiye’nin en geniş kamu çalışanı kitlesine sahip kurumlarından biri. Bu nedenle bankalar, EGM promosyon ihalesinde en yüksek teklifi verebilmek için yoğun bir yarış içinde olacak. Sektör temsilcilerine göre bu yıl promosyon tutarlarının, maaş katsayıları ve enflasyon farkı göz önüne alındığında önceki anlaşmalardan çok daha yüksek olması bekleniyor.