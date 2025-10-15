SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamındaki milyonlarca emekli, maaşlarını Ziraat Bankası'na taşımayı değerlendirirken banka tarafından sunulan emekli promosyon miktarlarını da araştırıyor. Özellikle 3 yıllık yeni sözleşme yapacak olan veya mevcut sözleşmesini güncellemek isteyen emekliler, Ziraat Bankası promosyonu ne kadar? sorusuna yanıt arıyor. Ekim ayı SSK, Bağ-Kur 2025 emekli maaş promosyonu ne kadar? İşte detaylar.
SGK (SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı) emekli maaşını taşıyan müşterilere 27.000 TL’ye varan emekli promosyonu sağlarken, bazı bankalar maaş tutarına göre ek koşulsuz 15.000 TL’ye varan nakit promosyon imkanı sunuyor. Peki, özel ve devlet bankalarında emekli promosyonu 2025 en yüksek veren banka hangisi? İşte, kamu ve özelde 2025 Ekim emekli promosyonu veren bankalar ve kampanyaları.
EMEKLİ PROMOSYONU NASIL ALINIR?
Emeklilerin bir bankadan promosyon alabilmesi için o bankaya emekli maaşını taşıması ve maaşını bu bankadan çekmeyi taahhüt etmesi zorunlu. Maaşlarını istedikleri bankaya taşıyabilen emeklilerin bunu bankaya bildirmesi gerekiyor. Bildirim banka şubelerinden veya e-Devlet üzerinden yapılabiliyor.
Taahhüt süresi dolmadan da banka değişikliği yapılabiliyor. Ancak mevcut bankada kalınan sürenin promosyonu emeklide kalıyor, kalanını ise iade ediliyor.
Promosyon tutarı emeklinin maaş miktarına göre belirleniyor. Bankaların duyurduğu promosyon tutarı maaşı en yüksek emeklilere ödenen miktar oluyor. Emekli maaşı azaldıkça ödenen promosyon miktarı da düşüyor. Banklara 3 yılda bir bu promosyonları verirken emekliler senede bir banka promosyonlarını almak istiyor.
BANKALARIN PROMOSYON TUTARLARI NE KADAR?
Bankaların promosyon tutarları değişiklik gösteriyor. İşte, bankaların güncel emekli promosyon miktarı;
ZİRAAT BANKASI GÜNCEL EMEKLİ PROMOSYON MİKTARLARI 2025
Kamu bankalarından biri olan Ziraat Bankası, SGK (SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı) kapsamındaki emekli vatandaşlara maaşlarını bankadan almaları halinde 12.000 TL’ye kadar promosyon alma imkanı sunuyor. Promosyon ödemesi, emeklinin maaş tutarına göre hesaplanıyor ve 3 yıllık peşin ödeme şeklinde yapılıyor.
2022 yılına ait promosyon sözleşmesi devam eden müşteriler, yeni promosyon için başvurularını gerçekleştirebilecek. Bu durumda 2024 promosyonu ödenmeden önce, varsa önceki döneme ait iade edilmesi gereken tutar, sistem üzerinden otomatik olarak mahsup edilecek.
Birden fazla emekli maaşı alan vatandaşların promosyonları ise toplam maaş tutarları dikkate alınarak hesaplanmakta. Promosyondan faydalanmak için tek yapılması gereken, maaş ödemelerinin 3 yıl boyunca Ziraat Bankası aracılığıyla alınacağına dair başvuruda bulunmak.
ZİRAAT BANKASI EMEKLİ PROMOSYON BAŞVURUSU NEREDEN VE NASIL YAPILIR?
Ziraat Bankası'ndan promosyon almak isteyen emekliler, başvurularını aşağıdaki kanallar aracılığıyla kolayca yapabilirler:
Banka Şubeleri
Ziraat Mobil Uygulaması
İnternet Bankacılığı
Ziraat Bankası ATM’leri
Müşteri İletişim Merkezi
SMS ile başvuru
SMS ile başvuru yapmak için:
Cep telefonunuzdan 4757’ye “PRO boşluk T.C. Kimlik Numarası” yazarak mesaj göndermeniz yeterlidir. Gönderilen SMS sonrası banka yetkilileri sizi arayarak onay alacaktır.
Detaylı bilgi ve destek için: 0850 220 00 00 numaralı Ziraat Bankası Müşteri İletişim Merkezi’ni arayabilirsiniz.
ZİRAAT BANKASI PROMOSYON BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
Ziraat Bankası üzerinden emekli maaşlarını alan vatandaşların promosyon ödemesinden yararlanabilmeleri için, maaşlarını önümüzdeki 3 yıl boyunca bankadan alacaklarına dair başvuruda bulunmaları yeterlidir.
Ayrıca, birden fazla emekli maaşı alan müşteriler için promosyon miktarı, sahip oldukları maaşların toplam tutarı üzerinden belirlenmektedir.