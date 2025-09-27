EKİM AYI KİRA ARTIŞ ORANI 2025: Ekim konut ve iş yeri kira zam oranı ne zaman belli olacak?

KİRA ZAMMI HESAPLAMA

Kira zammı, 12 aylık TÜFE ortalaması dikkate alınarak hesaplanıyor. Mevcut kira 5.000 TL olduğu düşünülürse ve TÜFE oranı da yüzde 20 olduğu durumda, kira artış tutarı 1.000 TL olur. Böylece yeni kira 6 bin TL olarak ödenir.

5.000*0.20 = 1000

Toplam = 6.000 TL kira