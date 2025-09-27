EKİM AYI KİRA ARTIŞ ORANI 2025: Ekim konut ve iş yeri kira zam oranı ne zaman belli olacak?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), aylık enflasyon verilerini açıklamaya devam ediyor. TÜFE rakamlarıyla birlikte konut ve iş yerlerinin kira zam oranları da netleşiyor. Eylül ayında kira artış sınırı yüzde 39,62 olarak belirlenmişti. Şimdi gözler, Ekim ayı kira zam oranının açıklanacağı tarihe çevrildi.
TÜİK’in açıkladığı TÜFE verileri, kira artışlarını belirleyen en önemli kriterlerden biri. Eylül ayında yüzde 39,62 olarak duyurulan kira zam oranı sonrası mülk sahipleri artışı bu oran doğrultusunda yapabiliyor. Ekim kira zammı için beklenen tarih ise yaklaşıyor.
KİRA ZAM ORANI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?
TÜİK, her ayın 3'ünde enflasyon rakamlarını açıklıyor. Duyurulan TÜFE oranlarına göre ise kira zam miktarı belirleniyor. Ekim kira artış oranının kesinleşeceği rakamlar ise 3 Ekim Cuma günü saat 10:00'da açıklanacak.
Eylül kira zammı: yüzde 39,62
Ağustos kira zammı: yüzde 41,13
Temmuz kira zammı: yüzde 43,23
Haziran kira zammı: yüzde 45,80
Mayıs kira zammı: yüzde 48,73
KİRA ZAMMI HESAPLAMA
Kira zammı, 12 aylık TÜFE ortalaması dikkate alınarak hesaplanıyor. Mevcut kira 5.000 TL olduğu düşünülürse ve TÜFE oranı da yüzde 20 olduğu durumda, kira artış tutarı 1.000 TL olur. Böylece yeni kira 6 bin TL olarak ödenir.
5.000*0.20 = 1000
Toplam = 6.000 TL kira