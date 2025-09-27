Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
EKİM AYI KİRA ARTIŞ ORANI 2025: Ekim konut ve iş yeri kira zam oranı ne zaman belli olacak?

EKİM AYI KİRA ARTIŞ ORANI 2025: Ekim konut ve iş yeri kira zam oranı ne zaman belli olacak?

13:0127/09/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), aylık enflasyon verilerini açıklamaya devam ediyor. TÜFE rakamlarıyla birlikte konut ve iş yerlerinin kira zam oranları da netleşiyor. Eylül ayında kira artış sınırı yüzde 39,62 olarak belirlenmişti. Şimdi gözler, Ekim ayı kira zam oranının açıklanacağı tarihe çevrildi.

TÜİK’in açıkladığı TÜFE verileri, kira artışlarını belirleyen en önemli kriterlerden biri. Eylül ayında yüzde 39,62 olarak duyurulan kira zam oranı sonrası mülk sahipleri artışı bu oran doğrultusunda yapabiliyor. Ekim kira zammı için beklenen tarih ise yaklaşıyor.

KİRA ZAM ORANI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

TÜİK, her ayın 3'ünde enflasyon rakamlarını açıklıyor. Duyurulan TÜFE oranlarına göre ise kira zam miktarı belirleniyor. Ekim kira artış oranının kesinleşeceği rakamlar ise 3 Ekim Cuma günü saat 10:00'da açıklanacak.

Eylül kira zammı: yüzde 39,62


Ağustos kira zammı: yüzde 41,13


Temmuz kira zammı: yüzde 43,23


Haziran kira zammı: yüzde 45,80


Mayıs kira zammı: yüzde 48,73

KİRA ZAMMI HESAPLAMA

Kira zammı, 12 aylık TÜFE ortalaması dikkate alınarak hesaplanıyor. Mevcut kira 5.000 TL olduğu düşünülürse ve TÜFE oranı da yüzde 20 olduğu durumda, kira artış tutarı 1.000 TL olur. Böylece yeni kira 6 bin TL olarak ödenir. 

5.000*0.20 = 1000 

Toplam = 6.000 TL kira

#kira artış
#Kira artış oranı
#Kira Artış Hesaplama
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
100 bin taşerona kadro müjdesine sıra geldi: TYP, KİT, belediye şirket işçileri, taşerona kadro...